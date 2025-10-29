A gyász és a veszteség feldolgozása halottak napján

A mindenszentek és halottak napja nem csupán az elmúlásról, hanem a megőrzött szeretetről is szól. Az emlékezés aktusa – legyen az imádság, egy mécses lángja vagy egy csendes gondolat – lehetőséget ad arra, hogy a veszteség fájdalmát a szeretet fényével és annak gyógyító erejével enyhítsük. Valamint továbbvigyük mindazt, amit elhunyt szeretteink adtak nekünk, megőrizzük örökségüket.

A gyertyák fénye a gyász feldolgozásának jelképe – halottak napján és mindenszentekkor elhunyt szeretteinkre emlékezünk (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A gyász és az emlékezés pszichológiája – mit tanít a halottak napja?

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint a gyász egyéni, nincs rá szabály, meddig tart vagy hogyan zajlik. Nem lezárható folyamat, inkább átalakulás: a szeretett személy emléke velünk marad, de a fájdalom idővel enyhül. Az év bizonyos pontjai – például születésnapok, karácsony vagy épp a halottak napja – felerősíthetik az érzéseket, de ezek az alkalmak segítenek abban is, hogy újra kapcsolatba lépjünk azzal, akit elveszítettünk.

Szobor a Rákoskeresztúri új köztemetőben mindenszentek ünnepe és halottak napja előtt, 2024. október 31-én

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Rítusok, emlékek és a veszteség feldolgozása

A gyertyagyújtás, a sírok látogatása és a közös imádság nem pusztán szokás, hanem pszichológiai kapaszkodó. A rituálék keretet adnak a fájdalomnak, segítenek kifejezni a szeretetet és oldani a halálfélelmet. A közösségi megemlékezés – akár családi, akár társadalmi szinten – fokozza a megtartó erőt, és segít abban, hogy a veszteség mellett a hála és a szeretet is megjelenjen – olvasható a hirado.hu oldalán.

Mécsesek a Rákoskeresztúri új köztemetőben mindenszentek ünnepe és halottak napja előtt, 2024. október 31-én

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Támogatás és empátia – a gyász feldolgozásának kulcsa

A gyászolónak sokat jelent, ha valaki meghallgatja, vele van, vagy egyszerűen csak csendben osztozik a fájdalmában. Nem kell nagy szavak, elég az őszinte jelenlét. A támogató kapcsolat, a megértés és az együttérzés segítenek abban, hogy a veszteség ne elszigetelődjön, hanem közösen viselhető legyen –írja Póth Attila szakpszichológus a pszichologuskereso.hun megjelenet írásában.

Az elhunyt szeretteinkre való emlékezés gyógyító ereje

A nosztalgia, vagyis az elmúlt időkön való merengés, visszavágyódás nem csupán múltidézés, hanem a gyászfeldolgozás egyik kulcsa. Az emlékek újraélése segíthet abban, hogy az elhunytak hatását, szeretetét továbbvigyük a jelenbe. A gyertyafény mellett felidézett közös pillanatok nemcsak a hiányt, hanem a megőrzött kapcsolatot is megerősítik, amely a gyász természetes részévé válik – olvasható a budaipszichologus.hu oldalon.