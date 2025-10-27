Mindenszentek és Halottak napja – az ünnep, amely összeköti az élőket és a holtakat

A halottak napja és a mindenszentek két egymáshoz közel álló, gazdag hagyományokkal és történettel rendelkező ünnep a nyugati kultúrában, keresztény hagyományban.

A Mindenszenteket November 1-én, a Halottak napját November 2-án tartjuk – mindkét ünnep gazdag történeti hagyományokkal rendelkezik Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A halottak napja és a mindenszentek története

A halottak napjának eredete a 10. századig nyúlik vissza: Szent Odiló, a bencés rend clunyi apátja 998-ban rendelte el az elhunytak emléknapját, hogy a szerzetesek külön misét mondjanak minden halottért – olvasható a Katolikus.hu oldalon megjelent cikkben.

A mindenszentek és a halottak napja szorosan összetartozik, mégis másról szól. Mindenszentek napján azokra a lelkekre gondolunk, akik már elnyerték az üdvösséget, míg halottak napján azokért imádkozunk, akik még úton vannak a menny felé.

A drónnal készült felvételen mécsesek égnek halottak napján a zagyvapálfalvai temetőben, Salgótarjánban 2024. november 2-án.

Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztõség

A két ünnep így kiegészíti egymást:

Mindenszentek a hála, halottak napja pedig a közbenjárás és a megemlékezés ideje. A keresztény hagyomány szerint e kettő együtt fejezi ki a földi, a szenvedő és a mennyei egyház egységét – az élők, az elhunytak és az üdvözült lelkek közösségét.

Mindenszentek napjának történeti gyökerei egészen az első századokig nyúlnak vissza: a nyugati egyházban IV. Bonifác pápa 609-ben a római Pantheont Mária és az összes vértanú tiszteletére szentelte fel. Később III. Gergely pápa kiterjesztette az ünnepet minden szentre, majd IV. Gergely november 1-jére helyezte át. Jámbor Lajos, frank császár pedig 835-ben az egész birodalomra kiterjesztette a megemlékezést.

Sírok a Rákoskeresztúri új köztemetőben halottak napján, 2024. november 2-án.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A szokás gyorsan elterjedt, és a 14. század elejére már az egész katolikus egyház november 2-án emlékezett meg az elhunytakról. A tanítás szerint a hívek imádsággal a halottakért segíthetik szeretteik lelkét a lelki megtisztulás útján, hogy elérhessék a Mennyországot – olvasható az MTI egy 2024 október 30-án megjelent írásában.

Az emlékezés napja: gyertya, ima és temetőlátogatás

A mai gyakorlatban a halottak napja az emlékezés napja: gyertya gyúl a sírokon, elcsendesül az ima, és sokan vállalnak temetőlátogatást, hogy szeretettel gondoljanak az elhunytakra.

Szobor a Rákoskeresztúri új köztemetőben mindenszentek ünnepe és halottak napja előtt, 2024. október 31-én. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A keresztény ünnep üzenete, hogy az emlékezés nem csupán gyász, hanem a remény szimbóluma is: a szeretet, a hit és a közbenjáró imádság összeköti az élőket és az elhunytakat, és értelmet ad annak a csendnek, amely szívünkben éled újra, amikor elhunyt szeretteinkre emlékezünk egy mécsesekkel övezett sír előtt halottak napján.