Halottak napja

Mindenszentek és Halottak napja – az ünnep, amely összeköti az élőket és a holtakat

Ahogy közeledik november 1-je, a keresztény világ a mindenszentek ünnepére készül, amikor azok előtt tisztelgünk, akik a hit szerint már a Mennyországban élnek. Másnap, halottak napján, temetőlátogatással, gyertyagyújtással és imádsággal emlékezünk elhunyt szeretteinkre. De vajon honnan ered ez a két, egymáshoz szorosan kapcsolódó ünnep, és mi a mindenszentek és a halottak napja mélyebb jelentése? Ismerje meg velünk a két hagyomány történetét!
A halottak napja és a mindenszentek két egymáshoz közel álló, gazdag hagyományokkal és történettel rendelkező ünnep a nyugati kultúrában, keresztény hagyományban.

Budapest, 2024. október 31. Mécsesek a Rákoskeresztúri új köztemetőben mindenszentek ünnepe és halottak napja előtt, 2024. október 31-én. MTI/Hegedüs Róbert
A Mindenszenteket November 1-én, a Halottak napját November 2-án tartjuk – mindkét ünnep gazdag történeti hagyományokkal rendelkezik Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A halottak napja  és a mindenszentek története

A halottak napjának eredete a 10. századig nyúlik vissza: Szent Odiló, a bencés rend clunyi apátja 998-ban rendelte el az elhunytak emléknapját, hogy a szerzetesek külön misét mondjanak minden halottért – olvasható a Katolikus.hu oldalon megjelent cikkben.

A mindenszentek és a halottak napja szorosan összetartozik, mégis másról szól. Mindenszentek napján azokra a lelkekre gondolunk, akik már elnyerték az üdvösséget, míg halottak napján azokért imádkozunk, akik még úton vannak a menny felé.

Salgótarján, 2024. november 2. A drónnal készült felvételen mécsesek égnek halottak napján a zagyvapálfalvai temetőben, Salgótarjánban 2024. november 2-án. MTI/Komka Péter
A drónnal készült felvételen mécsesek égnek halottak napján a zagyvapálfalvai temetőben, Salgótarjánban 2024. november 2-án.
Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztõség

A két ünnep így kiegészíti egymást: 

Mindenszentek a hála, halottak napja pedig a közbenjárás és a megemlékezés ideje. A keresztény hagyomány szerint e kettő együtt fejezi ki a földi, a szenvedő és a mennyei egyház egységét – az élők, az elhunytak és az üdvözült lelkek közösségét.

Mindenszentek napjának történeti gyökerei egészen az első századokig nyúlnak vissza: a nyugati egyházban IV. Bonifác pápa 609-ben a római Pantheont Mária és az összes vértanú tiszteletére szentelte fel. Később III. Gergely pápa kiterjesztette az ünnepet minden szentre, majd IV. Gergely november 1-jére helyezte át. Jámbor Lajos, frank császár pedig 835-ben az egész birodalomra kiterjesztette a megemlékezést.

Budapest, 2024. november 2. Sírok a Rákoskeresztúri új köztemetőben halottak napján, 2024. november 2-án. MTI/Balogh Zoltán
Sírok a Rákoskeresztúri új köztemetőben halottak napján, 2024. november 2-án.
Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A szokás gyorsan elterjedt, és a 14. század elejére már az egész katolikus egyház november 2-án emlékezett meg az elhunytakról. A tanítás szerint a hívek imádsággal a halottakért segíthetik szeretteik lelkét a lelki megtisztulás útján, hogy elérhessék a Mennyországot – olvasható az MTI egy 2024 október 30-án megjelent írásában.

Az emlékezés napja: gyertya, ima és temetőlátogatás

A mai gyakorlatban a halottak napja az emlékezés napja: gyertya gyúl a sírokon, elcsendesül az ima, és sokan vállalnak temetőlátogatást, hogy szeretettel gondoljanak az elhunytakra.

Budapest, 2024. október 31. Szobor a Rákoskeresztúri új köztemetőben mindenszentek ünnepe és halottak napja előtt, 2024. október 31-én. MTI/Hegedüs Róbert
Szobor a Rákoskeresztúri új köztemetőben mindenszentek ünnepe és halottak napja előtt, 2024. október 31-én. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A keresztény ünnep üzenete, hogy az emlékezés nem csupán gyász, hanem a remény szimbóluma is: a szeretet, a hit és a közbenjáró imádság összeköti az élőket és az elhunytakat, és értelmet ad annak a csendnek, amely szívünkben éled újra, amikor elhunyt szeretteinkre emlékezünk egy mécsesekkel övezett sír előtt halottak napján.

Halottak napja: a lelki megtisztulás és az örök élet reménye

A halottak napja arra emlékeztet, hogy a halál nem vég, hanem átmenet; a mindenszentek és halottak napja párosa a közösség, a megemlékezés és az örök élet távlatát nyitja meg – gyertyafénynél, imában, a szív csöndjében.

Cikkünkben felhasználtuk az MTI 2024-es sajtóanyagát, a Magyar Katolikus Lexikont, Az Origo korábbi cikkeit és a Katolikus.hu írását is a Halottak napjáról és a Mindenszentekről.

 

 

