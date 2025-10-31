Minden fontos tudnivaló a mindenszentekről és a halottak napjáról

A halottak napja és a mindenszentek két, egymáshoz szorosan kapcsolódó keresztény ünnep, amelyek egyszerre szólnak háláról, imáról és közösségi emlékezésről. Bár különböző jelentéssel bírnak, együtt alkotják az ősz legmeghittebb időszakát, amikor az élők és az elhunytak közötti kapocs újra megerősödik. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat az ünnepekről.

Halottak napja és mindenszentek ünnepe Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A halottak napja és a mindenszentek története

A halottak napjának eredete egészen a 10. századig nyúlik vissza: Szent Odiló, a bencés rend clunyi apátja 998-ban rendelte el az elhunytak emléknapját, hogy a szerzetesek külön misét mondjanak minden halottért. A mindenszentek és a halottak napja szorosan összetartozik, mégis másról szól.

A halottak napja és a mindenszentek két egymáshoz közel álló, gazdag hagyományokkal és történettel rendelkező ünnep a nyugati kultúrában, a keresztény hagyományban.

Mindenszentek napján azokra a lelkekre gondolunk, akik már elnyerték az üdvösséget, míg halottak napján azokért imádkozunk, akik még úton vannak a menny felé.

Mindenszentek a hála, a halottak napja pedig a közbenjárás és a megemlékezés ideje. A keresztény hagyomány szerint e kettő együtt fejezi ki a földi, a szenvedő és a mennyei egyház egységét – az élők, az elhunytak és az üdvözült lelkek közösségét.

A drónnal készült felvételen mécsesek égnek halottak napján a zagyvapálfalvai temetőben, Salgótarjánban 2024. november 2-án.

Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztõség

Mindenszentek és halottak napja hagyományai

A mindenszentek és halottak napja hagyományai mélyen gyökereznek a magyar kultúrában. A vallási hagyomány szerint mindenszentekkor a katolikus egyház minden üdvözült lélekről megemlékezik, másnap, halottak napján pedig az elhunytakról imádkozik.

Ez az emlékezés nem a szomorúságot, hanem a feltámadásba vetett hitet és az örök élet reményét fejezi ki. Az ünnep szimbóluma a gyertya, amely az örök világosságot és a lélek halhatatlanságát jelképezi. A temetőkben ilyenkor a sírok gondosan feldíszítve, koszorúkkal és mécsesekkel telnek meg. Ezek a szokások a tisztelet, a szeretet és az emlékezés kifejezései is egyben.

Sírok a Rákoskeresztúri új köztemetőben halottak napján, 2024. november 2-án.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Temetői nyitvatartások Budapesten a megemlékezések idején

A Budapesti Közművek BTI Temetkezési Divíziója közölte, hogy 2025. október 30. és november 2. között a fővárosi fenntartású temetők – köztük az Új Köztemető, az Óbudai, a Farkasréti, a Csepeli, a Budafoki, a Kispesti, a Megyeri és a Pestszentlőrinci temető – minden nap 7:00 és 20:00 óra között látogathatók.