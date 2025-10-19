Titokzatos harangszó a Bakonyból – most fény derült az igazságra

A 11 órai harangszó eredetéről tette közzé friss felfedezését Wágenhoffer Gergely. A helytörténeti kutató Bakonypéterd és Románd szokásostól eltérő időpontban végzett harangozási szokásáról írt, hívta fel a figyelmet a veol.hu.
Egy helytörténész szerint tehát egy állatvész állt a háttérben. Erre utal az is, hogy Szent Vendel a pásztorok, a juhászok és az állattartók védőszentje, míg Szent Flórián a tűzoltóké. Elképzelhető ugyanis, hogy az elhullott, beteg állatokat el kellett égetni.
A korai harangozás története erősíti a bakonyiak közösségét
Miért érdekes, hogy megerősítést nyert a 11 órás bakonyi harangszó eredetének története? Egyrészt, mert ez a néphagyomány a közelmúltig megmaradt, de az eredetéről biztosat már a helyiek sem tudtak mostanáig. A szokás igazolt megfejtése egyfajta értékmentés, ami erősíti a bakonyiak közösségét, ráadásul sok tévhit is megcáfolódott ezzel.
A déli harangszó hagyománya az 1456. július 22-i nándorfehérvári győzelemhez kapcsolódik, amikor Hunyadi János megvédte a várat a törököktől. A harangozást a pápa rendelte el, a kereszténység védelmére szóló felhívásként.