Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
harangozás

Titokzatos harangszó a Bakonyból – most fény derült az igazságra

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Bakony két falujában a megszokott déli harangszó helyett 11 órakor kongatták meg a harangot még a közelmúltban is. Eddig csak sejtették, miért, most egy helytörténész meg tudta fejteni a korai harangozás rejtélyét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
harangozáshagyományhelytörténész

A 11 órai harangszó eredetéről tette közzé friss felfedezését Wágenhoffer Gergely. A helytörténeti kutató Bakonypéterd és Románd szokásostól eltérő időpontban végzett harangozási szokásáról írt, hívta fel a figyelmet a veol.hu.

harangozás
Megfejtették, miért lett hagyomány a 11 órai harangozás két bakonyi faluban (illusztráció) – A képen a Szent Péter bazilika egy harangja látható
Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Egy helytörténész szerint tehát egy állatvész állt a háttérben. Erre utal az is, hogy Szent Vendel a pásztorok, a juhászok és az állattartók védőszentje, míg Szent Flórián a tűzoltóké. Elképzelhető ugyanis, hogy az elhullott, beteg állatokat el kellett égetni.

A korai harangozás története erősíti a bakonyiak közösségét

Miért érdekes, hogy megerősítést nyert a 11 órás bakonyi harangszó eredetének története? Egyrészt, mert ez a néphagyomány a közelmúltig megmaradt, de az eredetéről biztosat már a helyiek sem tudtak mostanáig. A szokás igazolt megfejtése egyfajta értékmentés, ami erősíti a bakonyiak közösségét, ráadásul sok tévhit is megcáfolódott ezzel.

A bakonyi harangozás történetét megtudhatja a VEOL oldalán.

Az Origón is írtunk arról, hogy Ferenc pápa áprilisi halála után az összes magyarországi templomban 11 órakor harangoztak az emlékére.

A déli harangszó hagyománya az 1456. július 22-i nándorfehérvári győzelemhez kapcsolódik, amikor Hunyadi János megvédte a várat a törököktől. A harangozást a pápa rendelte el, a kereszténység védelmére szóló felhívásként. 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!