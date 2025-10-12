Szép, olcsó, de rémálom a szervizben – ezek a használt autók tehetnek tönkre anyagilag

A használt autó vásárlása komoly körültekintést igényel. Egyes modellek idővel megbízhatatlanná válnak, motorjuk vagy váltójuk konstrukciós hibáktól szenved, és évről évre súlyos javítási költségeket ró a tulajdonosra. A német ADAC és TÜV statisztikák alapján három olyan típus is van, amit még a használt autó-kereskedők sem szívesen vesznek be a telephelyükre - írja a TEOL.
A legproblémásabb modellek listája
- Opel Insignia (2008–2017) – Tipikus hibák: láncfeszítő, turbó, váltóelektronika.
- BMW 5-ös sorozat (E60/E61, 2003–2010) – Szép, de drága mulatság: a futómű és az automata váltó gyakran megadja magát.
- Fiat Punto / Grande Punto (2005–2018) – Rozsda, elektromos hibák, gyenge futómű: tipikus olasz kompromisszum.
Egy szekszárdi használtautó-kereskedő szerint ezek az autók gyakran csak alkatrésznek érik meg, értékesíteni őket nehéz.
„Ami nálam nincs, az nem véletlenül nincs” — mondta a tulajdonos.
Mely márkákban még mindig megbíznak a kereskedők?
A legnépszerűbb modellek között a Suzuki, a Toyota, a Hyundai és a Mazda áll az élen. Ezeket keresik leginkább a vásárlók, mert a motorjaik egyszerűek, tartósak, és olcsón fenntarthatók.
Mire figyelj, ha használt autót vásárolsz?
- Kilométeróra valósága – A túl alacsony futásteljesítmény gyanús.
- Szervizkönyv – Keresd a pecséteket, számlákat, karbantartási jegyzőkönyveket.
- Alvázszám (VIN) – Egyeznie kell minden dokumentumban.
- Rozsda, korrózió – Az alváz és a küszöb a legárulkodóbb.
- Motortér – Olajfolyás, szokatlan zaj? Gyanús.
- Belső kopás – A kormány, pedál, ülés állapota elárulja az igazságot.
- Tesztvezetés – Hidegindítás, váltás, fékérzet – mindent próbálj ki!
- Lekérdezés – Ingyenes és fizetős online rendszerek segítenek (pl. JSZP, CarVertical).
Nem minden csillogó autó jó vétel. A legolcsóbb ajánlat sokszor a legdrágább végül — a használt autó vásárlásakor mindig a valós állapotot és nem az árat nézd!
Ezek a legnépszerűbb márkák a piacon.