Szép, olcsó, de rémálom a szervizben – ezek a használt autók tehetnek tönkre anyagilag

A használt autó vásárlása komoly körültekintést igényel. Egyes modellek idővel megbízhatatlanná válnak, motorjuk vagy váltójuk konstrukciós hibáktól szenved, és évről évre súlyos javítási költségeket ró a tulajdonosra. A német ADAC és TÜV statisztikák alapján három olyan típus is van, amit még a használt autó-kereskedők sem szívesen vesznek be a telephelyükre - írja a TEOL.

Ezek a használt autók a szakértők szerint igazi pénznyelők – még a kereskedők is elkerülik őket. Fotó: Shutterstock

A legproblémásabb modellek listája

Opel Insignia (2008–2017) – Tipikus hibák: láncfeszítő, turbó, váltóelektronika.

BMW 5-ös sorozat (E60/E61, 2003–2010) – Szép, de drága mulatság: a futómű és az automata váltó gyakran megadja magát.

Fiat Punto / Grande Punto (2005–2018) – Rozsda, elektromos hibák, gyenge futómű: tipikus olasz kompromisszum.

Egy szekszárdi használtautó-kereskedő szerint ezek az autók gyakran csak alkatrésznek érik meg, értékesíteni őket nehéz.

„Ami nálam nincs, az nem véletlenül nincs” — mondta a tulajdonos.

Mely márkákban még mindig megbíznak a kereskedők?

A legnépszerűbb modellek között a Suzuki, a Toyota, a Hyundai és a Mazda áll az élen. Ezeket keresik leginkább a vásárlók, mert a motorjaik egyszerűek, tartósak, és olcsón fenntarthatók.

Mire figyelj, ha használt autót vásárolsz?

Kilométeróra valósága – A túl alacsony futásteljesítmény gyanús. Szervizkönyv – Keresd a pecséteket, számlákat, karbantartási jegyzőkönyveket. Alvázszám (VIN) – Egyeznie kell minden dokumentumban. Rozsda, korrózió – Az alváz és a küszöb a legárulkodóbb. Motortér – Olajfolyás, szokatlan zaj? Gyanús. Belső kopás – A kormány, pedál, ülés állapota elárulja az igazságot. Tesztvezetés – Hidegindítás, váltás, fékérzet – mindent próbálj ki! Lekérdezés – Ingyenes és fizetős online rendszerek segítenek (pl. JSZP, CarVertical).

Nem minden csillogó autó jó vétel. A legolcsóbb ajánlat sokszor a legdrágább végül — a használt autó vásárlásakor mindig a valós állapotot és nem az árat nézd!

Ezek a legnépszerűbb márkák a piacon.