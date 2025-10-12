Nagyon furcsa nyerőszámokat húztak ki a hatos lottón

A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 41. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 6 (hat)
- 7 (hét)
- 8 (nyolc)
- 23 (huszonhárom)
- 24 (huszonnégy)
- 32 (harminckettő)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt.
- 5 találatos szelvény 29 darab, nyereményük egyenként 395 910 forint;
- 4 találatos szelvény 1271 darab, nyereményük egyenként 9035 forint;
- 3 találatos szelvény 24 839 darab, nyereményük egyenként 2810 forint.
