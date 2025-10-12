Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brékó! Netanjahu kihirdette Izrael győzelmét

lottó

Nagyon furcsa nyerőszámokat húztak ki a hatos lottón

17 perce
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lottónyereményhatos lottó

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 41. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 6 (hat)
  • 7 (hét)
  • 8 (nyolc)
  • 23 (huszonhárom)
  • 24 (huszonnégy)
  • 32 (harminckettő)

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény nem volt.
  • 5 találatos szelvény 29 darab, nyereményük egyenként 395 910 forint;
  • 4 találatos szelvény 1271 darab, nyereményük egyenként 9035 forint;
  • 3 találatos szelvény 24 839 darab, nyereményük egyenként 2810 forint.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!