Hihetetlen! Telitalálat a Hatoslottón – nem is akármilyen számokkal

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 43. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki: 2, 8, 27, 34, 41, 43,. Információink szerint valakinek sikerült telitalálatot elérnie, ezzel megnyernie a hatos lottót. A Hatoslottó főnyereménye több mint 900 millió forint volt, ami hamarosan a szerencsés győztes kezében, vagy legalábbis bankszámláján lesz. A nyereményen osztoznia sem kell a szerencsés nyertesnek, hiszen egy darab telitalálat volt.

A következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 45 millió forint – áll a Szerencsejáték Zrt oldalán.