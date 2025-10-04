Drága vegyszerek helyett: próbálja ki ezeket a filléres megoldásokat!

Házi praktikák segítségével nemcsak időt, hanem pénzt is spórolhatunk a mindennapokban. A házi praktikák között találunk meglepő, mégis hatékony megoldásokat: a hajlakkal könnyedén eltávolíthatjuk a firkákat és tintafoltokat, a vodka segít megszabadulni a penésztől és kellemetlen szagoktól, míg a fogkrém fehér sportcipőnk legjobb tisztítója lehet - írja a Zaol.

Házi praktikák: hajlakkal a firkák, vodkával a penész, fogkrémmel a koszos sportcipő ellen. Fotó:Illusztráció/Unsplash

Házi praktikák a mindennapi gondokra – természetes megoldások fillérekből

Hajlakk: titkos fegyver a firkák ellen

Ha a gyerek összefirkálja az ajtót, vagy tintafolt kerül a ruhára, nem kell pánikolni. A hajlakk remekül oldja a toll és a filctoll maradékait. Elég befújni az érintett részt, majd finoman áttörölni. Ruhánál érdemes előtte meleg vízben áztatni, rongyot tenni alá, és a hajlakk után a mosógép elvégzi a többit.

Vodka: penész és szagok ellensége

Nemcsak ital, hanem természetes tisztítószer is. Szórófejes flakonba töltve a vodka segít megszabadulni a penésztől például egy régi kempingszék szövetén. Ráadásul a kabátba ivódott ételszagot is eltünteti, hiszen kiváló szagtalanító és antibakteriális hatással bír.

Fogkrém: a sportcipők barátja

A fehér sportcipők tisztításánál a fogkrém lehet a legjobb társunk. Egy benedvesített fogkefével dörzsöljük át a felületet, és a kosz eltűnik. A kellemetlen szag ellen pedig tegyük a cipőt egy zárható zacskóban a mélyhűtőbe: a hideg elpusztítja a szagot okozó gombákat és baktériumokat.

Újrahasznosítás: ingből élelmiszerfedő

Egy régi mintás ing sem vész kárba. Az anyagot méhviasz és sütőpapír segítségével légmentes és vízhatlan fedővé alakíthatjuk, amivel biztonságosan lefedhetjük az üvegeket.

