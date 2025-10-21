Videón: katonai helikopterek lepték el az eget Szeged mellett

Hírlevél

Katonai helikopterek keltettek feltűnést kedd délelőtt Szeged felett. A helikopterek látványos kötelékben repültek el a város fölött, majd Arad irányába folytatták útjukat.
Több szegedi lakos is felfigyelt arra, hogy kedd délelőtt hangos, alacsonyan repülő katonai helikopterek haladtak át a város felett. A kötelékben mintegy nyolc-kilenc gépet lehetett megfigyelni, amelyek egymást követve, látványos formációban repültek át a Tisza-parti város egén - számol be a Délmagyar.

Budapest, 2025. augusztus 20.Katonai helikopterek az államalapítás és Szent István király ünnepe alkalmából rendezett budapesti légi parádén 2025. augusztus 20-án.MTI/Bodnár Boglárka
Katonai helikopterek repültek át Szeged felett kedden délelőtt (illusztráció) - Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Helikopterek Szeged felett – katonai gyakorlat zajlott

A repülők hangja messziről is jól hallható volt, sokan videóra is vették az átvonulást. Hasonló gyakorlatokra korábban is sor került: a pápai légibázison zajló kiképzések során a hallgatók kötelék- és taktikai harcászati feladatokat hajtanak végre, amelyek részeként több magyar város légterét is érinthetik.

Nem vihar közeleg, hadgyakorlat miatt dübörög az ég Mezőkövesd felett. Részletek az Origo oldalán.

További képek és videó a  Délmagyar oldalán.

 

