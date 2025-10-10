Figyelem! Változik a HÉV-közlekedés – mutatjuk, mire készüljön!

Változik a H6-os HÉV menetrendje a hétvégén: október 12-én szombaton és 13-án vasárnap a szerelvények csak a Közvágóhíd és Tököl közötti szakaszon közlekednek.

A hétvégén csak Tököl és a Közvágóhíd között közlekedik a H6-s HÉV

Fotó: MTI/Jászai Csaba

A Tököl és Ráckeve között pótlóbusz szállítja az utasokat – tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A BKK közleménye szerint a forgalmi rend változása karbantartási munkák miatt szükséges, és a korlátozás mindkét napon érvényben lesz. A kimaradó szakaszon közlekedő pótlóbuszok a H6-os HÉV megállóinak közelében állnak meg, a menetrendet pedig úgy alakították ki, hogy az átszállások a lehető legkényelmesebbek legyenek.

A jövő héttől a teljes vonalon jár a HÉV

Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről a BKK hivatalos csatornáin, a BKK Futár alkalmazásban vagy a bkk.hu oldalon. A közlekedési központ elnézést kér az esetleges kellemetlenségekért, és türelmet kér az utazóközönségtől. A munkálatok befejezése után a H6-os HÉV a teljes vonalán újra zavartalanul közlekedik majd.