Új hidat kap a vörösiszap-károsult magyar város

Fontos szakaszához ért a 8-as főút Ajka–Bakonygyepes–Devecser közötti szakaszának négysávosítása: október 7-én hivatalosan is megindult a kivitelezési tervek engedélyezési eljárása a Devecsernél építendő hídra vonatkozóan.

A devecseriek már évek óta sürgetik egy új híd elkészültét

Fotó: devecser.hu

Az új átkelő nemcsak műszaki, hanem közlekedésszervezési szempontból is kulcsszerepet játszik a térség közúti infrastruktúrájának fejlesztésében.

A beruházás az Építési és Közlekedési Minisztérium irányításával zajlik, és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűként tartják nyilván, így az engedélyezési folyamat gyorsított eljárásban történik – írja a Veol.

Az új híd tervei már megtekinthetők

A híd kiviteli tervei már elkészültek, ezekbe az érintett ingatlantulajdonosok október 13-ig betekinthetnek, és észrevételeket is tehetnek. A térség lakói és az önkormányzatok hosszú évek óta sürgetik a főút négysávosítását, mivel a jelenlegi útszakasz nemcsak forgalmas, hanem balesetveszélyes is.

A beruházástól a kamionforgalom érezhető csökkenését, a közlekedés biztonságának javulását és a települések tehermentesítését várják.

Az engedélyeztetés elindulása fontos lépés a projekt megvalósulása felé, amely – ha a tervek szerint halad – érdemben javíthatja a régió közlekedési helyzetét.

Sokan emlékezhetnek még rá, hogy 2010-ben a tíz emberéletet követelő ajkai vörösiszap-katasztrófa hatalmas anyagi és környezeti károkat okozott Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely területén. A térséget szinte teljesen újra kellett építeni. Most ez a térség gazdagodhat egy új híddal.