zápor

Süvítő széllel, esővel érkezik a hidegfront, mutatjuk hol csap le

Pénteken észak felől front érkezik hazánkba, amely többfelé meghatározza az időjárást. A hidegfront érkezése miatt sokfelé megnövekszik a felhőzet, és több helyen lehűlés, valamint erősebb szél is várható.
Pénteken észak felől hidegfront érkezik hazánkba, amely többfelé meghatározza az időjárást. A front hatására sokfelé megnövekszik a felhőzet, és több helyen lehűlés, valamint erősebb szél is várható – írja a HungaroMet. 

A délelőtti órákban észak felől gyorsan terjed a hidegfronti felhőzet, így az ország nagy részén beborul az ég. A déli és délnyugati tájakon még néhány órára kisüthet a nap, de északkeleten egész nap borult maradhat az idő. Estére aztán észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a nap folyamán helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, főleg az északkeleti országrészben. 

Élénk, erős szél kíséri a hidegfrontot 

A hidegfront érkezésével az északnyugati, nyugati szél sokfelé megerősödik, főként a középső országrészben lehet számítani élénk légmozgásra. A délnyugati és északkeleti térségekben mérsékeltebb marad a szél, estére pedig fokozatosan gyengül a légmozgás. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 Celsius-fok között alakul, ám a borongósabb, csapadékosabb északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb lesz. Késő estére 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet. 

Az éjszaka első felében sokfelé felszakadozik a felhőzet, de egyes területeken tartósan felhős égbolt maradhat. A csapadék estére visszaszorul, majd hajnalra újabb hidegfronti felhők érkeznek észak felől, melyekből az északkeleti határvidéken ismét kialakulhat eső vagy zápor. 

 

