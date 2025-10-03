Dermesztő hideg rázta meg az országot – megdőlt a hajnali hidegrekord

Hírlevél

Az ősz egyik leghidegebb reggelét hozta a péntek. A Nógrád vármegyei Zabarban hivatalosan is hidegrekord született, mínusz fokokkal írva át a korábbi hőmérsékleti adatokat. A fagyos hajnal az egész országban éreztette hatását.
A HungaroMet közlése szerint péntekre virradóra új országos hidegrekord született. Az őszi hajnal hidegéről beszámoló adatok szerint a hőmérséklet több helyen fagypontra süllyedt.

Megdőlt a hajnali hidegrekord
Megdőlt a hajnali hidegrekord (ilusztráció)
Fotó: Unsplash

Új hidegrekord született Nógrád vármegyében

Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos hajnali hidegrekord pénteken: a Nógrád vármegyei Zabarban mínusz 4,6 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet, ez egyben új őszi szezonrekordot is jelent - írta a HungaroMet Zrt. pénteken a Facebook-oldalán.

Az erre a napra vonatkozó korábbi hidegrekord mínusz 4,3 fok volt, amit még 2013-ban regisztráltak a szintén Nógrád vármegyei Szécsényben.

 

A HungaroMet arról is írt, hogy péntekre virradóra az ország nagy részén 0 és plusz 5 fok között alakultak a minimum-hőmérsékleti értékek, több helyen előfordult talajmenti fagy, és légköri fagy is.

 

