Elő a távcsövekkel, jön az év leghatalmasabb teliholdja

A Hód Hold, angol nevén a Beaver Supermoon elnevezés az észak-amerikai indián hagyományokból származik. Ez volt az az időszak, amikor a hódok gátakat építettek a télre készülve. Az égi jelenség idén különösen látványos lesz, mivel a Hold perigeum pontjához, vagyis a Földhöz legközelebbi helyzetéhez közel jár majd, ezért nagyobbnak és fényesebbnek tűnik az őszi égbolton. Októberben megfigyelhettük a Vadászholdat, ami szintén különleges látvány volt. A Vadászholdnak különleges története van, nevét az észak-amerikai őslakos törzsektől és a korai európai telepesektől kapta, akik az októberi teliholdat a vadászidényhez kapcsolták.

Hód Hold

Fotó: Jaafar ASHTIYEH / AFP / Jaafar ASHTIYEH / AFP

A Hód Hold a Kos jegyben születik meg

A fényes telihold ezúttal a Kos csillagkép irányában ragyog, így a telihold Kos jegyben születik meg. A Hold megfigyelése ilyenkor különösen látványos távcső nélkül is, de egy távcső segítségével lenyűgöző részleteket – krátereket, árnyékokat – is megfigyelhetünk.

A Hold megfigyelés ideje 2025 novemberének végére esik, amikor a Hold fázisai közül a teljes telihold állapotát éri el. A Hold látványa novemberben inspiráló lehet mind a holdfény fotózás szerelmeseinek, mind a csillagászat iránt érdeklődőknek.

A Szuperhold jelentése szerint ilyenkor a Hold távolsága a Földtől kisebb az átlagnál, így a szuperhold látványa intenzívebb, ragyogóbb. A Hódhold eredete és legendája a természet körforgására emlékeztet, miközben a modern Hold megfigyelés szabad szemmel is élményt ad.

Ha valakit érdekelnek az égi jelenségek, a novemberi szuperholdat semmiképpen ne hagyja ki, mivel különleges látvány nyújt, ahogy a Hód Hold arany fénnyel ragyogja be az égi eseményt november sötétjében.