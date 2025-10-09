Hírlevél

Rendkívüli

Sajtóinformáció: ismeretlen drón jelent meg egy német NATO-bázis felett

Dűne

A magyarok kedvenc ételével hizlalja magát a hollywoodi világsztár – kitalálja, melyik az?

A Dűne című film legújabb részének budapesti forgatására készülő Jason Momoa belekóstolt a magyar gasztronómiába. A hollywoodi világsztár váratlanul betért a budai Gléda Vendéglőbe, ahol kipróbálta a hely specialitását, a marhapörköltet.
Dűnegléda vendéglőhollywoodi világsztárszínészfilmJason Momoa

Nem vigyázott a vonalaira a hollywoodi világsztár az egyik budai étterembe.

hollywoodi világsztár, Jason Momoa
A hollywoodi világsztár, Jason Momoa (balról a második) nagyon közvetlen volt a budai étteremben, még a személyzettel is fotózkodott
Fotó: Arteregó/PR

Jason Momoa a Dűne című szuperprodukció legújabb részének forgatása miatt tartózkodik a magyar fővárosban. Aquaman váratlanul toppant be a budai Gléda vendéglőbe, ahol a hely specialitásait kóstolta meg. 

Az amerikai színész hamisítatlan, hizlaló, igazi zsíros magyar kaját rendelt: marhapörköltet, majd desszertként a ház büszkeségét, a Gléda csokoládétortát. Momoa elmondása szerint nagyon tetszett neki a hely, örömmel kóstolta a magyar ízeket, és jó eséllyel visszatér még a forgatás ideje alatt.

Fotózkodott a hollywoodi világsztár

„Tapasztalatom szerint a hírességek sokszor még jobban figyelnek a megítélésükre. Jason is rendkívül nyitott, közvetlen és barátságos volt – nálam minden vendég egyforma, és ő sem volt kivétel” – mondta a vendéglő tulajdonosa, Deli János.

Jason Momoa az ételek elfogyasztása után fotózkodott a személyzettel, és talán néhány autogramot is kiosztott.

 

 

