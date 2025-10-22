Bátran tervezgethetünk: mutatjuk, hogy hány hétvége vár ránk 2026-ban

Jövőre igazán kedvezően alakulnak a munkaszüneti napok: hét hosszú hétvége jut nekünk az év során, köztük négy négynaposat és három háromnaposat.

Augusztus 20-a jövőre hosszú hétvége lesz Magyarországon

Fotó: Csudai Sándor / Origo

Bár a pihenőnapok lehetőséget adnak kikapcsolódásra, utazásra vagy otthoni feltöltődésre, nem árt előre megtervezni az évünket, mivel három alkalommal is szombaton kell majd dolgoznunk az ünnepi időszakok kiegyenlítése miatt.

Az év első hosszú hétvégéje január elején érkezik, amikor január 1-je, újév napja csütörtökre esik, majd január 2-a is pihenőnap. Áprilisban a húsvéti ünnepek alkalmával ismét négynapos szünet következik, nagypéntektől húsvét hétfőig, melynek ledolgozós nap nélkül örülhetünk. Májusban két háromnapos hosszú hétvége lesz: május 1-je, a munka ünnepe péntek, majd május végén pünkösdhétfőn is lehetőségünk egy rövidebb pihenésre vagy kiruccanásra.

Hosszú hétvége lesz karácsonykor

A nyár vége felé, augusztusban hosszúra nyúlik az államalapításunk ünnepe. Augusztus 20-án négynapos szünet vár ránk, mivel a nemzeti ünnep csütörtökre esik, és az azt követő péntek is pihenőnap. 2026-ban az 1956-os forradalom évfordulója, október 23-a péntekre esik, így ez csak háromnapos hosszú hétvége lesz, az őszi időszakban.

Az év végén pedig karácsonykor, december 24-től 27-ig élvezhetünk négynapos szünetet, bár a december 24-i pihenőt december 12-én, szombaton kell ledolgozni.

Karácsonyi vásár Budapesten - Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Persze a többi pihenőnapokat is le kell dolgozni valamikor. Az év elejei hosszú hétvége után január 10-én egy szombati munkanap következik. Az államalapítási ünnep előtt, augusztus 8-án, szombaton kell ledolgozni azt a szünnapot.

Ahogy azt sokan tudják, március 15. és november 1. is munkaszüneti nap Magyarországon, ám 2026-ban mindkettő vasárnapra esnek, így nincs plusz pihenőnap.

Összességében azonban örülhetünk és optimistán várhatjuk a 2026-os esztendőt, mert az év bővelkedni fog hosszú hétvégékben.

Ennek tudatában érdemes előre megtervezni a szabadságokat, hogy a lehető legtöbb feltöltődést és kikapcsolódást biztosítsuk magunknak. Egy jól megtervezett év akár kevesebb szabadságot igényelhet ahhoz, hogy hosszabb időszakokat tölthessünk távol a munkától.