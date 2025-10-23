Jön a hosszú hétvége, így érdemes tervezni, akár már 2026-ra is

Az október 23-ai hosszú hétvége kiváló alkalmat kínál arra, hogy kiszakadjunk a mindennapokból, és felfedezzük Magyarország őszi arcát vagy akár egy közeli külföldi várost.

Az idei október 23-i nemzeti ünnep hosszú hétvége lett, sok érdekes program lesz a fővárosban

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

A természetkedvelők számára ideális úti cél lehet a Dunakanyar, Dobogókő vagy az Őrség, ahol a színes erdők, kilátók és nyugalom várják a kirándulókat.

Aki inkább borozna vagy várost nézne, annak Villány, a Balaton-felvidék, vagy épp Pécs és Siklós kínál hangulatos programokat – írtuk korábban a hosszú hétvége kapcsán. Budapesten hivatalos ünnepségek, ingyenes múzeumlátogatás és esti fényfestések várhatók. Mindemellett érdemes figyelni, ugyanis a rendezvények miatt káosz is várható a fővárosban.

A Magyar Vasúttörténeti Park például évek óta díjmentesen látogatható ezen a napon, és ez az idén is így lesz. Kecskeméten a Bohém Ragtime & Jazz Fesztivál kínál zenei programokat, miközben több wellness-szálloda is sztárfellépőkkel és csomagajánlatokkal készült – bár sok helyen a szobákat már hetekkel, hónapokkal korábban lefoglalták.

Hosszú hétvége a szomszédban

Aki kimozdulna az országból, annak remek választás lehet Prága – séták, élő zene és történelmi hangulat –, vagy Bécs, ahol művészeti séták, kastélyfényjáték és gasztrofesztivál színesíti a hétvégét. Ljubljana és Krakkó szintén különleges őszi programokat kínálnak, kézműves vásárokkal, koncertekkel és festői környezettel.

Tervezzünk előre

Miközben az idei hosszú hétvége programjai között válogatunk, érdemes már most előre tekinteni a jövő évre is. A 2026-os esztendő ugyanis kifejezetten kedvezően alakul a munkaszüneti napok szempontjából: hét hosszú hétvége is lesz az év során, köztük négy négynapos és három háromnapos periódus.

Az év eleje rögtön egy négynapos pihenéssel indul, hiszen január 1-je csütörtökre esik, és a péntek is szabadnap lesz. A húsvét, a pünkösd és az augusztus 20-i ünnep szintén hosszabb szünetet jelent, míg október 23-a péntekre esik majd, így háromnapos hétvégével számolhatunk.

Karácsonykor december 24. és 27. között újra négy nap áll majd rendelkezésünkre a pihenésre, bár ezt a plusz napot december 12-én, szombaton kell majd ledolgozni – ahogy az év folyamán más pihenőnapokat is.