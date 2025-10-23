Hírlevél

Pécs

Jön a hosszú hétvége, így érdemes tervezni, akár már 2026-ra is

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Az október 23-ai nemzeti ünnep kiváló alkalom a kikapcsolódásra – legyen szó hazai túráról, borvidéki pihenésről vagy egy rövid külföldi városnézésről. A természet ilyenkor különösen csábító, de kulturális és gasztroprogramokból sincs hiány, ráadásul már most érdemes előre tekinteni: 2026-ban több hosszú hétvége is lesz.
Az október 23-ai hosszú hétvége kiváló alkalmat kínál arra, hogy kiszakadjunk a mindennapokból, és felfedezzük Magyarország őszi arcát vagy akár egy közeli külföldi várost.

Budapest, 2025. augusztus 20.Katonai tiszteletadással felvonják Magyarország nemzeti lobogóját a Szent István-napi állami ünnepségen a budapesti Kossuth téren 2025. augusztus 20-án.MTI/Koszticsák Szilárd, hosszú hétvége
Az idei október 23-i nemzeti ünnep hosszú hétvége lett, sok érdekes program lesz a fővárosban
Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

A természetkedvelők számára ideális úti cél lehet a Dunakanyar, Dobogókő vagy az Őrség, ahol a színes erdők, kilátók és nyugalom várják a kirándulókat. 

Aki inkább borozna vagy várost nézne, annak Villány, a Balaton-felvidék, vagy épp Pécs és Siklós kínál hangulatos programokat – írtuk korábban a hosszú hétvége kapcsán. Budapesten hivatalos ünnepségek, ingyenes múzeumlátogatás és esti fényfestések várhatók. Mindemellett érdemes figyelni, ugyanis a rendezvények miatt káosz is várható a fővárosban.

A Magyar Vasúttörténeti Park például évek óta díjmentesen látogatható ezen a napon, és ez az idén is így lesz. Kecskeméten a Bohém Ragtime & Jazz Fesztivál kínál zenei programokat, miközben több wellness-szálloda is sztárfellépőkkel és csomagajánlatokkal készült – bár sok helyen a szobákat már hetekkel, hónapokkal korábban lefoglalták.

Hosszú hétvége a szomszédban

Aki kimozdulna az országból, annak remek választás lehet Prága – séták, élő zene és történelmi hangulat –, vagy Bécs, ahol művészeti séták, kastélyfényjáték és gasztrofesztivál színesíti a hétvégét. Ljubljana és Krakkó szintén különleges őszi programokat kínálnak, kézműves vásárokkal, koncertekkel és festői környezettel.

Tervezzünk előre

Miközben az idei hosszú hétvége programjai között válogatunk, érdemes már most előre tekinteni a jövő évre is. A 2026-os esztendő ugyanis kifejezetten kedvezően alakul a munkaszüneti napok szempontjából: hét hosszú hétvége is lesz az év során, köztük négy négynapos és három háromnapos periódus. 

Az év eleje rögtön egy négynapos pihenéssel indul, hiszen január 1-je csütörtökre esik, és a péntek is szabadnap lesz. A húsvét, a pünkösd és az augusztus 20-i ünnep szintén hosszabb szünetet jelent, míg október 23-a péntekre esik majd, így háromnapos hétvégével számolhatunk.

Karácsonykor december 24. és 27. között újra négy nap áll majd rendelkezésünkre a pihenésre, bár ezt a plusz napot december 12-én, szombaton kell majd ledolgozni – ahogy az év folyamán más pihenőnapokat is.

Budapest, 2025. október 6.Katonai tiszteletadással ünnepélyesen felvonják, majd félárbócra engedik a nemzeti lobogót az aradi vértanúk kivégzésének 176. évfordulóján az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 6-án.MTI/Hegedüs Róbert, hosszú hétvége
Budapesten sok ingyenes program várja az érdeklődőket október 23-án
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Bár március 15. és november 1. 2026-ban vasárnapra esnek, így nem járnak extra pihenőnappal, a hosszú hétvégék száma így is kedvező. A tudatos tervezés révén kevesebb szabadság felhasználásával is több napot tölthetünk utazással, pihenéssel vagy családi programokkal.

Akár az októberi hétvégére, akár a következő évre tervezünk, érdemes időben elkezdeni az utazás vagy a kikapcsolódás megszervezését. Az őszi időszak és a jövő év pihenőnapjai kiváló alkalmat nyújtanak arra, hogy kiszakadjunk a rohanásból – legyen szó hazai túráról, borvidéki sétáról, egy hangulatos európai város felfedezéséről vagy egyszerűen csak néhány nap csendes feltöltődésről.

 

