Őszi csoda itthon: így hozhatjuk ki a legtöbbet az október 23-ai hosszú hétvégéből

Az október 23-ai hosszú hétvége remek alkalom egyet túrázni, pihenni vagy akár kulturális élményeket szerezni.

A hosszú hétvége egyik remek kirándulóhelye a Dunakanyar

Fotó: Pexels / Irina Balashova

Nem kell messzire menni, itthon számos olyan úti cél vár, ami ilyenkor különösen hangulatos.

Mutatunk néhány rövid, de inspiráló ötletet, amit érdemes beiktatni a hétvégi menetrendbe.

Ha a természetbe vágyunk a hosszú hétvége alatt

Kevés dolog nyújt akkora feltöltődést, mint egy őszi túra a lombhullató erdőkben. A Dunakanyar, Dobogókő vagy Zebegény környéke gyönyörű ilyenkor – a kilátók, tanösvények és csendes ösvények könnyen bejárhatók akár egy nap alatt is. Ha több időnk van, irány a Bükk vagy a Zemplén, ahol vadregényes tájak, barlangok és eldugott kilátópontok várnak.

Az Őrség tökéletes választás, ha a nyugalom és a természetközeli hangulat vonz.

Itt az őszi táj mellett a falusi vendégszeretet és a helyi termékek is emlékezetessé teszik a hétvégét.

Bor, kultúra és városnézés

Aki nem szeret túrázni, annak is bőven van miből válogatni. A Balaton-felvidéken borospincék, gasztroprogramok és kellemes séták várnak. Dél-Magyarországon, Villányban és környéken hangulatos pincék, villányi vörösek várják a borkedvelőket. Siklóson a vár érdekes célpont – vagy akár a Mecsek lankái is megérnek egy kirándulást.

A történelmi városrészek, várak és kilátók ilyenkor kevesebb turistával, de annál szebb fényekkel élvezhetők.

Városi és kulturális programok

Budapest: a hivatalos ünnepi megemlékezések (Kossuth tér, Bem tér, zászlófelvonás) mellett ingyenes múzeumlátogatások lehetnek. Egyes múzeumok – ha nyitva vannak – a nemzeti ünnepen díjmentesen látogathatók. A Magyar Vasúttörténeti Park például október 23-án ingyenes napot tartott a korábbi években, és ez az idén is így lesz. Emellett különleges kiállítások, fényfestések is várhatók az esti órákban.

Koncertek, fesztiválok

A Bohém Ragtime & Jazz fesztivál Kecskeméten lesz október 23‑án és 24-én. A korábbi évekhez hasonlóan ezen sok zenés programokat kínálnak. A szállodák és wellness‑üdülők is szerveznek hosszú hétvégi csomagokat, sztárfellépőkkel, programokkal, de ezek nagy részét már korábban lefoglalták. A legtöbb hotelben már hónapokkal korábban lefoglalták a szobákat az októberi hosszú hétvégére.