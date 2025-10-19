Őszi csoda itthon: így hozhatjuk ki a legtöbbet az október 23-ai hosszú hétvégéből

Az október 23-ai hosszú hétvége remek alkalom egyet túrázni, pihenni vagy akár kulturális élményeket szerezni.
Nem kell messzire menni, itthon számos olyan úti cél vár, ami ilyenkor különösen hangulatos.
Mutatunk néhány rövid, de inspiráló ötletet, amit érdemes beiktatni a hétvégi menetrendbe.
Ha a természetbe vágyunk a hosszú hétvége alatt
Kevés dolog nyújt akkora feltöltődést, mint egy őszi túra a lombhullató erdőkben. A Dunakanyar, Dobogókő vagy Zebegény környéke gyönyörű ilyenkor – a kilátók, tanösvények és csendes ösvények könnyen bejárhatók akár egy nap alatt is. Ha több időnk van, irány a Bükk vagy a Zemplén, ahol vadregényes tájak, barlangok és eldugott kilátópontok várnak.
Az Őrség tökéletes választás, ha a nyugalom és a természetközeli hangulat vonz.
Itt az őszi táj mellett a falusi vendégszeretet és a helyi termékek is emlékezetessé teszik a hétvégét.
Bor, kultúra és városnézés
Aki nem szeret túrázni, annak is bőven van miből válogatni. A Balaton-felvidéken borospincék, gasztroprogramok és kellemes séták várnak. Dél-Magyarországon, Villányban és környéken hangulatos pincék, villányi vörösek várják a borkedvelőket. Siklóson a vár érdekes célpont – vagy akár a Mecsek lankái is megérnek egy kirándulást.
A történelmi városrészek, várak és kilátók ilyenkor kevesebb turistával, de annál szebb fényekkel élvezhetők.
Városi és kulturális programok
Budapest: a hivatalos ünnepi megemlékezések (Kossuth tér, Bem tér, zászlófelvonás) mellett ingyenes múzeumlátogatások lehetnek. Egyes múzeumok – ha nyitva vannak – a nemzeti ünnepen díjmentesen látogathatók. A Magyar Vasúttörténeti Park például október 23-án ingyenes napot tartott a korábbi években, és ez az idén is így lesz. Emellett különleges kiállítások, fényfestések is várhatók az esti órákban.
Koncertek, fesztiválok
A Bohém Ragtime & Jazz fesztivál Kecskeméten lesz október 23‑án és 24-én. A korábbi évekhez hasonlóan ezen sok zenés programokat kínálnak. A szállodák és wellness‑üdülők is szerveznek hosszú hétvégi csomagokat, sztárfellépőkkel, programokkal, de ezek nagy részét már korábban lefoglalták. A legtöbb hotelben már hónapokkal korábban lefoglalták a szobákat az októberi hosszú hétvégére.