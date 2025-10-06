Havazni talán nem fog, de azon kívül minden lesz – mutatjuk, milyen idő jön

Ma változóan felhős égbolt várható, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főként a keleti országrészben alakulhat ki zápor. Az északnyugati szél sok helyen erősen fújhat. Reggel az északkeleti tájakon köd képződik.
A hőmérséklet csúcsértéke 14 fok körül lesz.
Kedden a gyakran erősen felhős égből elszórtan alakul ki zápor. Az északnyugati szél megerősödik.
16-17 fok körül alakul a hőmérséklet.
Szerdán napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor.
15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.
Csütörtökön északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulnak. Az északnyugati szél egyre inkább megélénkül.
17 és 22 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Pénteken és szombaton mindkét nap erősen felhős időre van kilátás, néhol előforduló záporokkal. Az északnyugati szél végig erős lehet.
13 és 19 fok közé csökkenhet a hőmérséklet.