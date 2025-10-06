Havazni talán nem fog, de azon kívül minden lesz – mutatjuk, milyen idő jön

Ma változóan felhős égbolt várható, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főként a keleti országrészben alakulhat ki zápor. Az északnyugati szél sok helyen erősen fújhat. Reggel az északkeleti tájakon köd képződik.

A hőmérséklet csúcsértéke 14 fok körül lesz.

Kedden a gyakran erősen felhős égből elszórtan alakul ki zápor. Az északnyugati szél megerősödik.

16-17 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szerdán napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor.

15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Csütörtökön északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulnak. Az északnyugati szél egyre inkább megélénkül.

17 és 22 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Pénteken és szombaton mindkét nap erősen felhős időre van kilátás, néhol előforduló záporokkal. Az északnyugati szél végig erős lehet.

13 és 19 fok közé csökkenhet a hőmérséklet.

(Köpönyeg.hu)