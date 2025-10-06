Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
időjárás

Havazni talán nem fog, de azon kívül minden lesz – mutatjuk, milyen idő jön

15 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Napsütés, erős szél és eső - a következő napokban változékony időre készülhetünk - írta előrejezésében a Köpönyeg.hu.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárásszéleső

Ma változóan felhős égbolt várható, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főként a keleti országrészben alakulhat ki zápor. Az északnyugati szél sok helyen erősen fújhat. Reggel az északkeleti tájakon köd képződik.

 A hőmérséklet csúcsértéke 14 fok körül lesz.

Kedden a gyakran erősen felhős égből elszórtan alakul ki zápor. Az északnyugati szél megerősödik.

 16-17 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szerdán napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor.

 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Csütörtökön északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulnak. Az északnyugati szél egyre inkább megélénkül. 

17 és 22 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Pénteken és szombaton mindkét nap erősen felhős időre van kilátás, néhol előforduló záporokkal. Az északnyugati szél végig erős lehet. 

13 és 19 fok közé csökkenhet a hőmérséklet.

 

(Köpönyeg.hu)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!