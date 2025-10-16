Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Bejelentették az Európai Unió küszöbön álló összeomlását

Rendkívüli

Lesújtó hír érkezett: ez okozta Diane Keaton halálát

hidegfront

Ma a nyakunkba szakadhat az ég, és a hétvége sem kedvez nekünk – mutatjuk a friss időjárás-előrejelzést

46 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ma, csütörtökön országszerte borongós, párás reggelre ébredtünk. Az időjárás ma is inkább őszi arcát mutatja: többfelé erősen felhős, időnként borult lesz az ég, és csak rövid időre bukkan elő a nap. Gyenge eső vagy kisebb zápor elszórtan előfordulhat, különösen a déli és északi területeken. A délies szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 8, délután 16 fok körül alakul.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hidegfrontidőjárásIdőjáráselőrejelzéshőmérséklet

Reggeli időjárás-jelentés: Borongós csütörtök után hidegfront közelít a hétvégén.

időjárás, felhő
Időjárás: felhős ég, párás reggel és közeledő hidegfront
Fotó: Pexels

Hidegfront hoz lehűlést a hétvégére

Pénteken tovább növekszik a felhőzet, északon és délen is előfordulhat gyenge eső. Estére az északnyugati szél többfelé megélénkül, ami már a közelgő hidegfront előjele. 

A legmagasabb hőmérséklet ismét 16–17 fok körül alakul.

Szombaton megérkezik a hidegfront: kezdetben borult, szeles idő várható, majd délután fokozatosan szakadozik a felhőtakaró. Elszórtan kisebb záporok is kialakulhatnak. 

Hajnalban 5 fok körüli minimumra, napközben 14 fok körüli csúcsra számíthatunk.

Vasárnaptól tisztul az ég

Vasárnap reggel köd és alacsonyszintű felhőzet boríthatja az országot, ám napközben egyre többfelé kisüt a nap. Hűvös, száraz idő várható, több helyen talajmenti fagy is kialakulhat. 

Délutánra 9 és 15 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Hétfőn és kedden többnyire napos, helyenként fátyolfelhős időre számíthatunk, de a hét közepén újra megnövekedhet a felhőzet, és nyugaton ismét előfordulhat gyenge eső.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!