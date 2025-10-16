Ma a nyakunkba szakadhat az ég, és a hétvége sem kedvez nekünk – mutatjuk a friss időjárás-előrejelzést

Reggeli időjárás-jelentés: Borongós csütörtök után hidegfront közelít a hétvégén.

Időjárás: felhős ég, párás reggel és közeledő hidegfront

Fotó: Pexels

Hidegfront hoz lehűlést a hétvégére

Pénteken tovább növekszik a felhőzet, északon és délen is előfordulhat gyenge eső. Estére az északnyugati szél többfelé megélénkül, ami már a közelgő hidegfront előjele.

A legmagasabb hőmérséklet ismét 16–17 fok körül alakul.

Szombaton megérkezik a hidegfront: kezdetben borult, szeles idő várható, majd délután fokozatosan szakadozik a felhőtakaró. Elszórtan kisebb záporok is kialakulhatnak.

Hajnalban 5 fok körüli minimumra, napközben 14 fok körüli csúcsra számíthatunk.

Vasárnaptól tisztul az ég

Vasárnap reggel köd és alacsonyszintű felhőzet boríthatja az országot, ám napközben egyre többfelé kisüt a nap. Hűvös, száraz idő várható, több helyen talajmenti fagy is kialakulhat.

Délutánra 9 és 15 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Hétfőn és kedden többnyire napos, helyenként fátyolfelhős időre számíthatunk, de a hét közepén újra megnövekedhet a felhőzet, és nyugaton ismét előfordulhat gyenge eső.