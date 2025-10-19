Hírlevél

Napsütéses, derűs időjárás? – Mutatjuk, hogy meddig tart!

Hideg, helyenként fagyos reggelek mellett a hét közepétől már több esőre számíthatunk.
Ma derült, napos időre készülhetünk, legfeljebb délután jelennek meg fátyolfelhők az égen. Csapadék nem várható. A reggel kifejezetten hideg lesz, helyenként fagy is előfordulhat - írta a Met.hu.

időjárás, felhő
Időjárás: ma napos időre számíthatunk
Fotó: Pexels

Napközben mindössze 9–15 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Milyen időjárásra számíthatunk a jövő héten?

Hétfőn több órán keresztül napos időre számíthatunk, bár a nap előrehaladtával fokozatosan megvastagodó fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Csapadék továbbra sem valószínű. A hajnali órákban fagypont körüli, délután pedig nagyjából 15 fokos hőmérséklet várható. 

Kedden nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és helyenként gyenge eső, illetve szitálás is kialakulhat. A délkeleti szél többfelé megélénkül, a csúcshőmérséklet 14 és 19 fok között alakul.

Szerdán többnyire borongós idő lesz jellemző, sokfelé előfordulhat eső vagy zápor. A nappali hőmérséklet maximuma körülbelül 19 fok lesz.

Csütörtökön változóan felhős égbolt és elszórtan kisebb esők várhatók. A délnyugati szél sok helyen megerősödik, a délutáni órákra pedig 16 és 22 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

 

