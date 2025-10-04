Meglepő fordulat jön az időjárásban

Szombaton kettősség jellemezheti hazánk időjárását: a Dunántúlon késő délutánig ragyogó napsütés várható, míg a Dunától keletre egyre felhősebb, borúsabb idő várható - írja a Köpönyeg.hu. A Tiszántúlon akár több helyen lehet eső, zápor. 12 és 17 fok között mozoghat a hőmérséklet. Estétől ÉNy-on is megnövekszik a felhőzet.

Változó időjárás várható a következő napokban

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Vasárnap északnyugat felől hidegfront érkezik. Délelőtt még borongós, többfelé csapadékos lesz az idő, délutánra azonban felszakadozik a felhőtakaró, és több helyen kisüt a nap. Szórványosan ekkor is előfordulhat zápor. Az északnyugati szél feltámad.

A legmagasabb hőmérséklet 15 fok körül várható.

Hétfőn a reggeli ködfoltok feloszlása után változóan felhős, száraz időre számíthatunk. A csúcshőmérséklet 15 és 20 fok közé emelkedik.

Kedden a nap első felében erősen felhős lesz ég, helyenként záporok kíséretében. A hőmérséklet 17 fok körül alakul. Az ÉNy-i szél megélénkül.

Szerdán kellemes, igazi őszi napra van kilátás, 20 fokos csúcsértékkel és változó felhőzettel.