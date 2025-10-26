Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
időjárás

Óriási változás jön az időjárásban, így alakul a jövő hét

51 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vasárnap többfelé eshet, majd hétfőtől szárazabb idő jön. Az időjárás melegebbre fordul, 19 fok is lehet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjáráshőmérsékleteső

Vasárnap a köd feloszlása után erősen felhős időre számíthatunk, délen többfelé, máshol csak néhol esővel, záporral. Az ÉNy-i szél többfelé megerősödik - írja a Köpönyeg.hu. 11 és 17 fok között alakul az időjárás.

Ítéletidő Budapesten: monszunszerű eső zúdult a fővárosra, ítéletidő, Budapesten, eső, időjárás, zivatar, vihar 2025.08.30.
Melegszik az időjárás, de eső még lesz bőven
Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Hétfőn változóan felhős, szeles, mozgalmas idő várható. Zápor csak elszórtan fordul elő.

11-13 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Kedden felhőátvonulásokra van kilátás, melyekből zápor néhol alakul ki. Az ÉNy-i szél főleg a nap első felében fokozódhat viharossá. 10-15 fok valószínű.

Szerdán a reggeli párásság megszűnése után fátyolfelhők szűrte napos idő alakulhat ki, csapadék nélkül. Reggel 2, délután 16 fok jöhet.

Csütörtökön eleinte marad a fátyolfelhős-napos idő, majd estefelé vastagabb felhők érkeznek. Csapadék, csak késő estétől lehet. Akár 18-19 fokig is melegedhet a levegő.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!