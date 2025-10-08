Hihetetlen fordulat jön az időjárásban

Szerdán a reggeli párásság megszűnése után napos, gomolyfelhős időjárásra számíthatunk. Csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor - írja a Köpönyeg.hu. 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Jobbra fordul az időjárás, jön a vénasszonyok nyara

Fotó: Unsplash

Csütörtökön gyakran lesz erősen felhős az ég, de csak néhol fordulhat elő zápor. Az ÉNy-i szél egyre inkább megélénkül.

Marad a 15-20 fokos maximum.

Pénteken a ködfoltok megszűnését követően változóan felhős lesz az ég. Kicsi lesz az esély csapadékra. Az ÉNy-i szél nagy területen lesz erős. 19-20 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Szombaton rétegfelhők zavarják az októberi napsütést, csapadék nem várható. Főleg a nap első felében lesz erős az ÉNy-i szél. 19 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap többórás napsütés és fátyolfelhők várhatók, eső nélkül. Az ÉNy-i szél élénk marad.

20 fok körüli vénasszonyok nyara jellegű idő valószínű.

Hétfőn hidegfront érkezhet, amely erős széllel, helyenként záporral és növekvő felhőzettel jár. A csúcshőmérséklet 14–20 fok közé eshet vissza