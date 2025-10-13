Elő a nagykabátot: jön a cidri – ilyen még nem történt időjárásunkban

Ma északnyugat felől gyenge hidegfront érkezik, amely hatására erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor is előfordulhat. A szél élénk marad.

A hőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

Kedden délelőtt többnyire borongós, délután változóan felhős időre számíthatunk. Csak néhol alakulhat ki kisebb eső vagy zápor. A hőmérséklet csökken:

reggel 5, délután körülbelül 15 fok valószínű.

Szerdán napos-gomolyfelhős idő ígérkezik, keleten több napsütéssel. Szórványosan előfordulhat zápor.

A reggel kifejezetten hűvös lesz, -2 és +6 fok között alakulhat a hőmérséklet, délután pedig 11 és 17 fok közötti értékekre számíthatunk.

Csütörtökön többórás napsütés valószínű, csapadék nem várható.

A reggeli hőmérséklet -2 és +5, délután 13 és 17 fok körül alakul.

Pénteken a hajnali köd és rétegfelhőzet feloszlását követően több órára kisüthet a nap, gomolyfelhők mellett. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.

A minimum-hőmérséklet -1 és +6 fok között, a maximum 13 és 18 fok között várható.

(Köpönyeg.hu)