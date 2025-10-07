Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
napfény

Jön a napos idő, azonban nem várt meglepetéseket is tartogat az időjárás – mutatjuk, miket!

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kedd estig fokozatosan vékonyodik és szakadozik a felhőtakaró az ország több pontján. Az időjárás egyre barátságosabb lesz, a felhők mögül hosszabb időre kisüthet a nap, bár helyenként még előfordulhat záporeső.
Link másolása
Vágólapra másolva!
napfényidőjárásgomolyfelhőország

A felhős tájakon fokozatosan vékonyodik és szakadozik a felhőtakaró, miközben gomolyfelhők képződnek, és a változó felhőzet mellett általában több órára kisüt a nap. Az időjárás azonban továbbra is változékony marad, helyenként záporeső is előfordulhat. Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk, főként a Dunántúlon olykor erős lökések is várhatók. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, késő estére 7 és 12 fok közé hűl le a levegő – számol be a HungaroMet.

Az időjárás fokozatosan naposabbra fordul, a felhős tájakon is kisüt a nap.
Az időjárás fokozatosan naposabbra fordul, a felhős tájakon is kisüt a nap Fotó:Illusztráció/Unsplash

Derült éjszaka és hűvös hajnal jön

Kedd estétől szerda reggelig tovább csökken a felhőzet, és a legtöbb helyen kiderül az ég. Hajnalra a szélcsendes tájakon pára- és ködfoltok képződhetnek, csapadék azonban nem valószínű. Az északi szelet élénk lökések kísérhetik.
A legalacsonyabb hőmérséklet 4 és 9 fok között várható, de az északi völgyekben akár ennél hidegebb is lehet.

Szerda: napos, gomolyfelhős időjárás 15–20 fokkal

A pára és a köd feloszlása után napos, gomolyfelhős időjárás várható. Csapadék nem valószínű, de a keleti határszélen időnként több felhő lehet az égen. Az északi, északkeleti szél élénk, az Alföldön helyenként erős lökésekkel fújhat.
A csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.

Heti előre jelzés itt olvasható.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!