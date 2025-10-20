Meglepő fordulatokat tartogat a héten az időjárás – hol esernyő kell, hol széldzseki

Az időjárás hétfőn igazi őszi arcát mutatja: a napos kezdés után a nyugati tájakon már vastagodnak a felhők, és a délkeleti szél is felélénkül. A változás estére az egész országban érezhető lesz.

Meglepő fordulatokat tartogat az időjárás a héten (illusztráció)

Fotó: Pexels

Napsütésből érkező felhőzet és hűvös este várható

A hétfői időjárás még a napos órákkal indul, különösen az ország északkeleti és keleti részén, ahol a reggeli pára- és ködfoltok felszállása után derült maradhat az ég. A nyugati országrészben azonban fokozatosan vastagodik a felhőzet, és kevesebb lesz a napsütés.

Csapadék egyelőre nem várható, viszont a délkeleti szél többfelé megélénkül, Sopron és a Bakony környékén időnként meg is erősödik. A nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között mozog, késő estére pedig 3–10 fok közé hűl le a levegő.

Kedd hajnalára megérkezhet az eső az országban

Hétfő estétől kedd reggelig a keleti megyékben is fokozatosan beborul az ég. Az éjszaka második felében már gyenge eső, záporeső is előfordulhat, főként az ország északi felében. A délkeleti szél az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökésekkel érkezik.

A legalacsonyabb hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul, de a Dunától keletre hidegebb, fagyos hajnalra ébredhetnek. Kedd napközben többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és a csapadék is sokfelé megérkezhet.

Az eső leginkább az ország északi és északnyugati tájait érinti. A csúcsérték 15 és 20 fok között várható, de az Északi-középhegységben, valamint a főváros környékén csak 7–14 fokig melegszik a levegő.

Szerdán újra több napsütés, de marad a változékonyság

Szerda reggelre már szakadozhat a felhőzet, és ismét több napsütés juthat az ország déli és középső részére. Eső, záporeső még elszórtan előfordulhat, de hosszabb napos időszakok is várhatók.

A délies, délkeleti szél helyenként ismét megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 7–12 fok között alakul, a hidegre hajlamos, szélvédett térségekben azonban néhány fokkal hidegebb is lehet. Délután 16–21 fok közötti értékeket mérhetünk, ám az Északi-középhegységben a 15 fokot sem éri el a maximum – írja időjárás előrejelzésében a Met.hu.