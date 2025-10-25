Időjárás: ha tervezett valamit a hétvégére, ezt jobb, ha tudja!

Szombaton változóan felhős időjárásra van kilátás, délen helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A DNy-i szél megélénkülhet - írja a Köpönyeg.hu. A hőmérséklet 14–15 fok körül alakul.

Szárazabb időjárás lesz a jövő héten

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Vasárnap a reggeli ködfoltok feloszlását követően délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, és egyre több helyen várható eső, zápor. Az északnyugati szél többfelé megerősödik.

Délután 11–16 fokot mérhetünk.

Hétfőn hajnalig sokfelé hullhat csapadék, majd felszakadozik a felhőzet, és ismét változékony, de többnyire szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet 11–12 fokig csökken.

Kedden borús időre számíthatunk, helyenként eső, zápor is előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szél sokfelé élénk, néhol viharos lehet. A nappali maximum 10–15 fok között várható.

Szerdán fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre készülhetünk, eső nem lesz. A nyugatias szél olykor megélénkülhet. Délután 12–17 fok valószínű.