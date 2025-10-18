Erre készüljön, ha kirándulást tervezett a hétvégén - mutatjuk, vigyen-e esernyőt

Ma eleinte erősen felhős lesz az ég, majd északnyugat felől csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap.

Elszórtan alakulnak ki záporok.

Az északnyugati szél megerősödik. 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, inkább csak délután érkeznek fátyolfelhők. Nem lesz eső.

Hideg lesz a reggel, fagy is előfordulhat.

Délutánra is csak 9-15 fok közé melegszik a levegő.

Hétfőn a többórás napsütést egyre vastagabb fátyolfelhőzet zavarja, ám ebből eső nem fordul elő.

Reggel 0, délután 15 fok körüli értékeket mérhetünk.

Kedden nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de csak elszórtan alakul ki szitálás, gyenge eső. A délkeleti szél egyre inkább megélénkül.

14-15 fok várható.

Szerdán borongós időre van kilátás, de továbbra is csak néhol lehet csapadék.

A csúcsérték 15-16 fok körül alakul.

