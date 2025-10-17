Hírlevél

Friss

Kiderült: Putyin ezeken az útvonalakon érkezhet Magyarországra

Sport

Óriási gondban a Liverpool, de miért Szoboszlaié a piszkos munka?

időjárás

Jön a hidegzuhany! Az időjárás most jól arcon csap minket a hétvégén

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
Változékony, szeles és hűvös napok várnak ránk. Az időjárás a hétvégén alaposan próbára teszi a szervezetünket.
időjáráselőrejelezéshidegfront

Fordul a kocka az időjárásban a hétvégén! Szombaton hidegfront éri el hazánkat, vasárnapra pedig fagyos hajnal és napos, de csípős nappal ígérkezik. Mutatjuk, mire számíthat:

időjárás, felhő
Napos délibáb? Ugyan! Az időjárás újabb csavarja jön – készüljön mindenki!
Fotó: Pexels

Szombaton megérkezik a hidegfront – szél, záporok, lehűlés

Az időjárás szombaton látványos fordulatot vesz: egy markáns hidegfront érkezik, amely főként az ország északi és nyugati felében okozhat záporokat, néhol futó esőt. A szél többfelé megerősödik, az északnyugati széllökések akár viharossá is fokozódhatnak.

  • hajnalban pára, köd nehezítheti a közlekedést
  • reggelre 1 és 9 fok közé hűl a levegő 
  • délután már csupán 12–18 fok várható 

A szél miatt azonban ennél hűvösebbnek érezhetjük majd.

Vasárnap: napsütés, fagyos hajnal, nyugodtabb időjárás

A vasárnapi időjárás kedvez a szabadtéri programoknak – sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. 

  • reggel többfelé fagyhat, -4 és +4 fok közötti értékekkel indul a nap
  • a délután folyamán 11–16 fokig emelkedhet a hőmérséklet

A napsütés ellenére még érezhető lesz a hidegfront utóhatása. Ködre hajnalban továbbra is számítani kell, főleg az alacsonyabban fekvő tájakon.

Hétfő: nyugodt, de csípős idő, majd újabb változás jön

Hétfőn az időjárás kissé megnyugszik: napos-fátyolfelhős, csapadékmentes időre számíthatunk. 

  • hajnalban erős lehűlés jön, -5 és +4 fok közé süllyedhet a hőmérséklet
  • délután 11–17 fok valószínű 

A délkeleti szél többfelé megélénkül, és északnyugaton akár újra megerősödhet.

A hétvégi és jövő heti időjárás tehát minden lesz, csak unalmas nem. A frontérzékenyekre nehéz napok várnak, hiszen a hidegfront átvonulása fejfájást, fáradékonyságot is okozhat. Aki teheti, rétegesen öltözzön, és készüljön fel a szeles, hűvös fordulatokra. A napos órák ugyan visszatérnek, de a tavasz igazi, stabil arca már csak jövőre várható.

 

