Hétvégétől nagyot változik az időjárás

Vasárnaptól nagyot változik az időjárás – írja a Köpönyeg.

Szombatig marad a száraz, hűvös időjárás

Fotó: Olga Koberidze / Shutterstock

Mutatjuk az elkövetkező napok várható időjárását

Csütörtöktől hétfőig változékony időjárásra kell számítani: hajnalban több helyen fagyhat, napközben viszont 15–19 fokig is melegedhet a levegő. Az Origo korábban már megírta, hogy ezen a héten fagyok jönnek, mostanra pedig az is kiderült, mikor érkezik az enyhülés.

Csütörtök – erős szél és reggeli fagyok

Csütörtökön változóan felhős idő várható, estére északkelet felől egyre inkább kitisztul az ég. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő, ugyanakkor az északkeleti szél sokfelé erős lesz. Reggel -1 és +7 fokot mérhetünk, délutánra körülbelül 15 fokig melegszik a levegő.

Péntek – hajnalban többfelé fagyhat

Pénteken hosszabb napos időszakok mellett gomolyfelhők jelennek meg, főként a keleti országrészben. Csapadék kialakulásának kicsi az esélye. Hajnalban több helyen fagyhat, délután pedig 12–17 fok közötti értékekre számíthatunk.

Szombat – nyugaton napsütés, keleten záporok

Szombaton a nyugati országrészben sok lesz a napsütés, keleten azonban több felhő jellemzi az időt, a Tiszántúlon pedig záporok is kialakulhatnak. A délutáni hőmérséklet körülbelül 15 fok körül alakul.

Vasárnap – többfelé eső

Vasárnap erősen felhős idő ígérkezik, többfelé esővel, záporral. A nyugati szél gyakran élénkül meg. A hőmérséklet 14–15 fok körül marad.

Hétfő – enyhülés érkezik

Hétfőn változóan felhős időre van kilátás, helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Délutánra 14 és 19 fok közé emelkedik a hőmérséklet, vagyis enyhülés érkezik az előző napok hűvösebb időjárása után.

