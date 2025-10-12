Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrajna haláltusája elkezdődött – Oroszország minden fronton támad

hidegfront

Időjárás: dermesztő fordulat jön, a hét közepén akár -2 fok is lehet!

27 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az új hét időjárása már igazi őszi arcát mutatja — a gyenge hidegfront hatására több helyen is fagyos reggelekre ébredhetünk. Az időjárás hét közepén tovább hűl, a reggeli hőmérséklet akár -2 fokig is süllyedhet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hidegfronthőmérsékletfordulat

Északnyugat felől gyenge hidegfront érkezik, amely hatására erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor is előfordulhat. Az időjárás változékony lesz, a szél élénk marad, a hőmérséklet hétfőn még 15 és 20 fok között alakul, de a front mögött fokozatos lehűlés kezdődik – írja a köpönyeg.

Az időjárás hűvösre fordul — több helyen fagyos reggelre ébredhetünk a héten.
Az időjárás hűvösre fordul — több helyen fagyos reggelre ébredhetünk a héten Fotó:Illusztráció/Unsplash

Az időjárás napról napra hűvösebb lesz — fagyos reggelek és napos délutánok várnak ránk

Kedd: Délelőtt többnyire borongós, délután változóan felhős idő várható. Csak néhol alakulhat ki kisebb eső vagy zápor. Reggel 5, délután körülbelül 15 fok valószínű.

Szerda: Napos–gomolyfelhős idő ígérkezik, keleten több napsütéssel. Szórványosan előfordulhat zápor. A reggel kifejezetten hűvös lesz, -2 és +6 fok között alakulhat a hőmérséklet, délután 11–17 fok várható.

Csütörtök: Többórás napsütés valószínű, csapadék nem lesz. Reggel -2 és +5, délután 13–17 fok közé melegszik a levegő.

Péntek: A hajnali köd és rétegfelhőzet feloszlása után több órára kisüthet a nap. Csapadék nem várható, a légmozgás gyenge marad. Reggel -1 és +6, délután 13–18 fok közé melegszik a levegő.

Még több információ az időjárásról itt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!