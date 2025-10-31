Őszi hullámvasút: napfény után hidegfront rázza meg az országot

Így alakul az időjárás november elején.
Péntek – még csendes őszi idő
Az időjárás pénteken viszonylag békés lesz: fátyolfelhők és vastagabb felhők váltják egymást az égen, de csapadék nem várható.
A szél továbbra is visszafogott marad.
Hőmérséklet: reggel kb. 8°C, délután 16°C körül alakul.
Szombat – napsütés, köd és erősödő szél
Napos–fátyolfelhős idő várható, de időnként erősebb felhősávok is átvonulhatnak.
Csapadék továbbra sem valószínű.
A Dunántúlon élénk, északnyugaton akár erős déli szél fújhat, reggelre pedig többfelé pára és köd képződik.
Hőmérséklet: reggel 1–11°C, délután 17–23°C
(Az Északi-középhegységben lesz hűvösebb.)
Vasárnap – délután és este északnyugaton eső is érkezhet
Vastagabb fátyolfelhők érkeznek, de napos időszakok is lesznek.
Az ország túlnyomó részén még száraz marad az idő, viszont északnyugaton már előfordulhat eső, zápor a nap második felében.
Hőmérséklet: 16–23°C
Szél: többfelé erős, délies
Hétfő – hidegfront, eső, élénk szél
Erősen felhős, sokfelé csapadékos nap ígérkezik.
Az északira forduló szél főként a Dunántúlon és délen lehet erős.
Hőmérséklet: nyugaton 11–17°C, keleten még 18–22°C
Kedd – marad a borongósabb, esősebb idő
Több tájegységen eső, zápor, valamint élénk, erős északi szél ronthatja a komfortérzetet.
Hőmérséklet: 11–17°C
