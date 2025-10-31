Őszi hullámvasút: napfény után hidegfront rázza meg az országot

Így alakul az időjárás november elején.

Hétvégén még jó kedve van az időjárásnak – hétfőn már kevésbé

Fotó: Pexels

Péntek – még csendes őszi idő

Az időjárás pénteken viszonylag békés lesz: fátyolfelhők és vastagabb felhők váltják egymást az égen, de csapadék nem várható.

A szél továbbra is visszafogott marad.

Hőmérséklet: reggel kb. 8°C, délután 16°C körül alakul.

Szombat – napsütés, köd és erősödő szél

Napos–fátyolfelhős idő várható, de időnként erősebb felhősávok is átvonulhatnak.

Csapadék továbbra sem valószínű.

A Dunántúlon élénk, északnyugaton akár erős déli szél fújhat, reggelre pedig többfelé pára és köd képződik.

Hőmérséklet: reggel 1–11°C, délután 17–23°C

(Az Északi-középhegységben lesz hűvösebb.)

Vasárnap – délután és este északnyugaton eső is érkezhet

Vastagabb fátyolfelhők érkeznek, de napos időszakok is lesznek.

Az ország túlnyomó részén még száraz marad az idő, viszont északnyugaton már előfordulhat eső, zápor a nap második felében.

Hőmérséklet: 16–23°C Szél: többfelé erős, délies

Hétfő – hidegfront, eső, élénk szél

Erősen felhős, sokfelé csapadékos nap ígérkezik.

Az északira forduló szél főként a Dunántúlon és délen lehet erős.

Hőmérséklet: nyugaton 11–17°C, keleten még 18–22°C

Kedd – marad a borongósabb, esősebb idő

Több tájegységen eső, zápor, valamint élénk, erős északi szél ronthatja a komfortérzetet.

Hőmérséklet: 11–17°C

