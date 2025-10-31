Őszi hullámvasút: napfény után hidegfront rázza meg az országot

Hírlevél

27 perce
A következő napokban még kitart az ősz kellemesebb arca, de hétfőtől újra támadásba lendül a hidegfront. November elején is kiszámíthatatlan az időjárás, egyik nap napos, másnap már esős, szeles időre készülhetünk.
Így alakul az időjárás november elején.

időjárás
Hétvégén még jó kedve van az időjárásnak – hétfőn már kevésbé
Fotó: Pexels

Péntek – még csendes őszi idő

Az időjárás pénteken viszonylag békés lesz: fátyolfelhők és vastagabb felhők váltják egymást az égen, de csapadék nem várható.
A szél továbbra is visszafogott marad.

Hőmérséklet: reggel kb. 8°C, délután 16°C körül alakul.

Szombat – napsütés, köd és erősödő szél

Napos–fátyolfelhős idő várható, de időnként erősebb felhősávok is átvonulhatnak.
Csapadék továbbra sem valószínű.

A Dunántúlon élénk, északnyugaton akár erős déli szél fújhat, reggelre pedig többfelé pára és köd képződik.

Hőmérséklet: reggel 1–11°C, délután 17–23°C

(Az Északi-középhegységben lesz hűvösebb.)

Vasárnap – délután és este északnyugaton eső is érkezhet

Vastagabb fátyolfelhők érkeznek, de napos időszakok is lesznek.
Az ország túlnyomó részén még száraz marad az idő, viszont északnyugaton már előfordulhat eső, zápor a nap második felében.

Hőmérséklet: 16–23°C 

Szél: többfelé erős, délies

Hétfő – hidegfront, eső, élénk szél

Erősen felhős, sokfelé csapadékos nap ígérkezik.
Az északira forduló szél főként a Dunántúlon és délen lehet erős.

Hőmérséklet: nyugaton 11–17°C, keleten még 18–22°C

Kedd – marad a borongósabb, esősebb idő

Több tájegységen eső, zápor, valamint élénk, erős északi szél ronthatja a komfortérzetet.

Hőmérséklet: 11–17°C

Időjárás-érzékenység? Ilyen, amikor a frontok az egészségét támadják

Sokan nem is sejtik, hogy visszatérő fejfájásuk, levert hangulatuk vagy vérnyomás-ingadozásuk mögött valójában az időjárás hirtelen változásai állnak.

Ha mindig fázik, lehet, hogy nem csak az időjárás a hibás

Az őszi lehűlés idején sem természetes, ha állandóan hidegnek érzi magát — a fázás akár rejtett egészségügyi problémára is figyelmeztethet, ezért érdemes odafigyelni a teste jelzéseire.

Hétvégén nem csak az időjárás készül meglepetésekkel. Az Origo.hu oldalán megtalál minden hasznos információt a halottak napjával kapcsolatban. 

 

