Van terve a hosszú hétvégére? Mutatjuk, milyen idő lesz!

Szerdán közepesen, vagy erősen felhős lesz az ég, tehát némi napsütés is várható. Eső csak néhol fordul elő - írja a Köpönyeg.hu. 16 és 21 fok között alakul az időjárás.

Hamarosan fordul az időjárás

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Csütörtökön nemzeti ünnepünk napján eleinte a változóan felhős égből elszórtan alakulnak ki záporok. Késő délutántól, estétől aztán egy markáns hidegfront érkezik, ezért estétől sokfelé várható (akár kiadós) eső, zápor, beágyazott zivatarokkal. Napközben a déli, estétől az északnyugati szél lesz erős, néhol viharos.

A front előtt 22 fok köré melegszik a levegő.

Pénteken a hajnali esőzések után ÉNy felől csökken a felhőzet, de délnyugaton továbbra is lehetnek záporok. Főleg délelőtt lehet erős a nyugati szél. 14-15 fok köré esik vissza a hőmérséklet.

Szombaton eleinte változóan, majd ismét erősen felhős lesz az ég, és délen már kialakulhat eső, zápor. A maximum hőmérséklet 15 fok körül mozoghat.

Vasárnap erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Délen többfelé, máshol elszórtan eshet az eső. Mindössze 9-16 fok valószínű.