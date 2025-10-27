Ezt idős és fiatal is megérzi majd – brutális fordulatot vesz az időjárásunk

Hírlevél

1 órája
A hét elején még hűvös, szeles és változékony az időjárás, de szerdára melegfront érkezik hazánkba. A napsütésesebb idő mellé sajnos kellemetlen tünetek is társulhatnak: fejfájás, vérnyomás-ingadozás és fáradtság. A szakértők szerint ez az időjárás különösen a krónikus betegeket és időseket viselheti meg.
Ma változóan felhős, szeles, mozgalmas időre számíthatunk, helyenként záporral. A hőmérséklet 11–13 fok körül alakul, igazi őszi időjárás vár ránk. Kedden továbbra is marad a változékonyság. Időnként felhőátvonulásokra, elszórtan záporokra és erős, helyenként viharos északnyugati szélre kell készülni. A nappali csúcshőmérséklet 10–15 fok között várható.

migrén, fejfájás, kínzó fejfájás, időjárás
A szakértők szerint a melegfronti időjárás fokozza a fejfájást - Fotó: Shutterstock

Változékony időjárásra van kilátás

Szerdán viszont fordulat jön az időjárásban: melegfront éri el az országot. A reggeli párásság, ködfoltok hamar feloszlanak, és többórás napsütésre van kilátás. A hőmérséklet reggel 2, délután 16 fok körül alakul, de a front hatásai sokakat megviselhetnek.

Dr. Pukoli Dániel meteorológus figyelmeztet: a melegfronti időjárás különösen megterheli az időseket és a krónikus betegeket. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság, szédülés és koncentrációs zavar is jelentkezhet, ami a közlekedésben veszélyes lehet.

A szív- és érrendszeri problémákkal élők számára ez az idő különösen nehéz: vérnyomás-ingadozás, gyengeség is kialakulhat. A szakértők szerint ilyenkor érdemes több pihenést, folyadékot és kevesebb stresszt beiktatni a mindennapokba - számol be a Köpönyeg.

