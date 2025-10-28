Ma északon borongós, délen naposabb időjárás várható, helyenként záporokkal. A nap első felében erős északnyugati szél fújhat, a csúcshőmérséklet 13 fok körül alakul. Szerdán már fátyolfelhők szűrte napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül. A nappali felmelegedés fokozódik: délután 15–20 fok is lehet, a délnyugati szél élénk marad.

A hirtelen változó időjárás hatására jelentkezhet fáradékonyság és koncentrációzavar

Változékony időjárásra számíthatunk

Csütörtökön újabb változás érkezik: a gyakran erősen felhős égből elszórtan fordulhat elő zápor. A hőmérséklet 16–17 fok körül tetőzik, de melegfront terheli szervezetünket. Ez különösen az időseket és a krónikus betegeket viselheti meg, de az egészséges szervezet is érzékenyen reagálhat.

A frontérzékenyek körében fejfájás, alvászavar, fáradékonyság, koncentrációs nehézség léphet fel, ami növeli a balesetveszélyt is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élők számára ez az időjárás kifejezetten megterhelő, náluk vérnyomás-ingadozás és szédülékenység is jelentkezhet - számol be a Köpönyeg.

Így előzheteti meg a fejfájást

