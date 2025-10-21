Hamarosan markáns fordulatot vesz az időjárás

Szerdán, október 22-én hazánk időjárását nagyobb részben felhők uralják majd, és több helyen számítani kell esőre, szitálásra.

Változékony lesz az időjárás a hosszú hétvégén

Fotó: Unsplash

A reggeli órákban fokozott a csapadék esélye, késő délután azonban már átmeneti derülés is előfordulhat.

A hőmérséklet szerencsére emelkedni fog, 16 és 21 °C fok között alakul. Jó hír, hogy nemzeti ünnepünkön visszajön a nyár. Október 23-án eleinte a változóan felhős égből elszórtan alakulnak ki záporok. Késő délutántól, estétől aztán egy markáns hidegfront érkezik, ezért estétől sokfelé várható (akár kiadós) eső, zápor, beágyazott zivatarokkal. Napközben a déli, estétől az északnyugati szél lesz erős, néhol viharos. A front előtt azonban egyes helyeken 22 fok köré melegszik a levegő. Kellemes késő-nyári idő várható – írja a Köpönyeg.

Megint őszies lesz az időjárás

Az ünnep után a hétvége második felében visszatér az őszi hangulat: pénteken a hajnali esőzések után északnyugat felől csökken a felhőzet, de délnyugaton továbbra is lehetnek záporok. Főleg délelőtt lehet erős a nyugati szél, és sajnos 14-15 fok köré esik vissza a hőmérséklet. Szombatra inkább felhős, de száraz idő ígérkezik, a maximum hőmérséklet 15 fok körül mozoghat.

Vasárnapra viszont fokozódik az instabilitás – ekkor eső, zápor ismét több helyen kialakulhat. A hőmérséklet a hétvége során 14–17 °C körül mozoghat, és a reggelek ismét hűvösebbek lesznek, 5–8 °C között.

Az időjárás a hosszú hétvégén tehát nem lesz végig zavartalan, de az ünnepi programokhoz – szabadtéri megemlékezésekhez, sétákhoz, túrázáshoz – nagyobb eséllyel kedvez majd. A vasárnapi napot már rugalmasan érdemes tervezni, tartalékkal (esernyő, vízálló rétegek) felszerelkezve.