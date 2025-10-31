Időjárás: a november úgy tesz, mintha tavasz lenne… aztán jól hátba támad

A hétvégi időjárás többnyire nyugodt és csapadékmentes marad, de hétfőtől jelentős változás érkezik. Mutatjuk a részletes előrejelzést napról napra, hogy biztosan ne érje meglepetés!

Időjárás: november még „nap”-ra kész, de hétfőn felhősen reagál

Péntek – Nyugodt, felhősödő idő

Fátyol- és vastagabb felhők is megjelennek az égen, de csapadékra továbbra sem kell számítani. A szél gyenge marad, csendes őszi nap várható.

Hőmérséklet: 8°C → 16°C

Szombat – Sok napsütés, élénkebb szél

Derült, fátyolfelhős idő lesz, említésre méltó csapadék nélkül. A Dunántúlon élénk, északnyugaton erős déli szél fújhat. Reggel pára és köd többfelé kialakulhat.

Hőmérséklet: Délelőtt: 1–11°C Délután: 17–23°C

Vasárnap – Felhősödés, később záporok északnyugaton

Sokfelé még napsütés éri az országot, de vastagabb felhők is érkeznek. Délutántól északi északnyugaton már kialakulhat zápor. Többfelé erős lesz a délies szél.

Hőmérséklet: 16–23°C

Időjárás hétfőtől – Hidegfront, eső és lehűlés

Borult, esős időre számíthatunk sokfelé, több helyen záporokkal. A szél nagy területen élénk, erős északi irányba fordul, érezhetően hűvösebb lesz a levegő.

Hőmérséklet: 11–17°C, keleten akár 18–22°C

A hétvégéig enyhe, túlnyomóan száraz idő vár ránk, majd hétfőn hidegfront hoz hűvösebb, csapadékosabb időjárást. Érdemes kabátot és esernyőt készíteni a hét elejére!

