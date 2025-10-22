Ilyen október 23-ai időjárás még nem volt – mutatjuk, mi várható

Az időjárás a HungaroMet előrejelzése szerint szinte nyárias lesz az október 23-ai nemzeti ünnepen: a legmelegebb órákban 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Bár sok helyen többórás napsütésre készülhetünk, a délies szél napközben egyre élénkebbé válik, a Dunántúlon pedig akár viharos lökések is előfordulhatnak. Estére markáns hidegfront érkezik, amely újabb fordulatot hoz.

Az október 23-ai időjárás nyárias napsütést, meleg levegőt és viharos szelet hoz a nemzeti ünnepen Fotó:Illusztráció/Unsplash

Viharos szél és hidegfront zárja a késő nyári időjárást

A HungaroMet Zrt. szerint szerda éjjel főként az ország keleti és északkeleti részén fordulhat elő gyenge eső, máshol szakadozottabb lesz a felhőzet. A csütörtöki minimum 6 és 14 fok között várható.



Délutánra azonban késő nyári meleg alakul ki: a középső és déli országrészeken 25–26 fok sem kizárt. Az Északi-középhegység előterében viszont maradhat borongósabb, hűvösebb az idő.



Estére megérkezik a hidegfront, a szél északnyugatira fordul, többfelé viharossá fokozódhat, a Dunántúlon pedig zivatarok is kialakulhatnak. Péntekre már a keleti országrészt éri el a frontzóna.

A hét további részében ilyen időjárás várható.