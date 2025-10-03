Kettészakad az ország: valahol napsütés, másutt viharos szél és eső lesz

Ma nyugaton sok napsütésre számíthatunk, míg kelet felé haladva egyre felhősebb lesz az ég. A Tiszántúlon kisebb eső is előfordulhat. A met.hu előrejelzése szerint az északi, északkeleti szél szinte országszerte élénk, nagy területen erős lesz, sőt
északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek.
14-15 fok körül alakul a hőmérséklet.
Szombaton kettősség jellemezheti hazánk időjárását:
a Dunántúlon ragyogó napsütés várható, míg a Dunától keletre egyre felhősebb, borúsabb idő várható.
A Tiszántúlon akár több helyen lehet eső, zápor. 12 és 17 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Vasárnap északnyugat felől
hidegfront érkezik, melynek hatására a délelőtti órákig erősen felhős lesz az ég, és többfelé alakul ki eső, záporeső.
Délután csökken a felhőzet, kisüt a nap, de elszórt zápor még ekkor is előfordulhat. Az északnyugati szél megerősödik. Marad a 15 fok körüli csúcsérték.