Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Dróninvázió: leállt a teljes reptér!

hidegfront

Kettészakad az ország: valahol napsütés, másutt viharos szél és eső lesz

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vegyesen alakul az időjárás a következő napokban; napsütés, viharos szél és eső is várható, vasárnap pedig hidegfront érkezik, ami még több esőt eredményez - írta előrejelzésében a Köpönyeg.hu.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hidegfrontidőjárásszél

Ma nyugaton sok napsütésre számíthatunk, míg kelet felé haladva egyre felhősebb lesz az ég. A Tiszántúlon kisebb eső is előfordulhat. A met.hu előrejelzése szerint az északi, északkeleti szél szinte országszerte élénk, nagy területen erős lesz, sőt

 északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek.

 14-15 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szombaton kettősség jellemezheti hazánk időjárását: 

a Dunántúlon ragyogó napsütés várható, míg a Dunától keletre egyre felhősebb, borúsabb idő várható. 

A Tiszántúlon akár több helyen lehet eső, zápor. 12 és 17 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Vasárnap északnyugat felől

 hidegfront érkezik, melynek hatására a délelőtti órákig erősen felhős lesz az ég, és többfelé alakul ki eső, záporeső. 

Délután csökken a felhőzet, kisüt a nap, de elszórt zápor még ekkor is előfordulhat. Az északnyugati szél megerősödik. Marad a 15 fok körüli csúcsérték.

(Köpönyeg.hu)


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!