Kettészakad az ország: valahol napsütés, másutt viharos szél és eső lesz

Ma nyugaton sok napsütésre számíthatunk, míg kelet felé haladva egyre felhősebb lesz az ég. A Tiszántúlon kisebb eső is előfordulhat. A met.hu előrejelzése szerint az északi, északkeleti szél szinte országszerte élénk, nagy területen erős lesz, sőt

északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek.

14-15 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szombaton kettősség jellemezheti hazánk időjárását:

a Dunántúlon ragyogó napsütés várható, míg a Dunától keletre egyre felhősebb, borúsabb idő várható.

A Tiszántúlon akár több helyen lehet eső, zápor. 12 és 17 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Vasárnap északnyugat felől

hidegfront érkezik, melynek hatására a délelőtti órákig erősen felhős lesz az ég, és többfelé alakul ki eső, záporeső.

Délután csökken a felhőzet, kisüt a nap, de elszórt zápor még ekkor is előfordulhat. Az északnyugati szél megerősödik. Marad a 15 fok körüli csúcsérték.

(Köpönyeg.hu)



