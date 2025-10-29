Erre fel kell készülnie! Hatalmas változás jön az időjárásban

Szerdán északkelet felé is fokozatosan csökken a felhőzet, így országszerte napos, száraz időre számíthatunk. Estére nyugat felől fátyolfelhők vonulnak be, míg északkeleten ismét megnövekedhet a felhőzet. A délnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lökésekkel kísért lesz, estére pedig a Dunántúlon tovább fokozódik, néhol viharossá is válhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul, késő estére 9–15 fokig csökken a levegő hőmérséklete – írja az időjárásról a met.hu.

Időjárás: felhős ég, párás reggel és közeledő hidegfront

Fotó: Pexels

Meglepetést hoz az időjárás a hét további részében

Csütörtök

A napos időszakok mellett időnként megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor is előfordulhat. A hőmérséklet a legtöbb helyen 20 fok körül alakul.

Péntek

Reggel pára- és ködfoltok nehezíthetik a látást, napközben azonban száraz, változóan felhős idő várható. A csúcshőmérséklet sokfelé eléri a 20 fokot.

Hétvége (szombat–vasárnap)

Mindenszentek napján és vasárnap is párás, ködös reggelekre számíthatunk, de napközben a felhők mögül több órára kisüt a nap. Csapadék nem valószínű, a déli-délnyugati szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet mindkét nap 20 fok körül tetőzik.