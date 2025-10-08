Csütörtökön megőrül az időjárás – ezt mindenképp tudni kell!

Szerdán már kaptunk egy kis ízelítőt abból, hogy visszajött a nyár az országba, de csütörtökön változni fog az időjárás.

Némi változás jön az időjárásban csütörtökön

Október 9-én markáns változás érkezik. A nap első felében még viszonylag napos, száraz idő várható, főként az ország keleti és középső területein.

Nyugat felől azonban egy mediterrán ciklon hatására fokozatosan növekszik a felhőzet, és délutánra több helyen eső, záporok, helyenként akár zivatarok is kialakulhatnak – írja a Köpönyeg.

Csapadékosabb időjárás jön

A hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul, ami az előző napokhoz képest hűvösebb időt jelez, különösen a csapadékos területeken. A szél északnyugatira fordul, megélénkül, a nyílt területeken pedig időnként akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Ez a változó időfront különösen a frontérzékenyek számára okozhat kellemetlenségeket, például fejfájást vagy fáradékonyságot.

A csütörtöki nap ezért több szempontból is megterhelő lehet, érdemes előre készülni: célszerű esernyőt vagy vízálló ruházatot vinni, és a közlekedésben is fokozott óvatossággal vezetni a nedves, szeles utakon. Összességében az őszi időjárásra jellemző változékonyság jellemzi majd a napot, amikor a melegebb, napos órák gyorsan felváltódhatnak a borongós, csapadékos periódusokkal. A hétvégén azonban folytatódik a vénasszonyok nyara, 20 fok körül lesz a hőmérséklet.