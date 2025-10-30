Hírlevél

Megdöbbentő változás jön az időjárásban a héten

A hét második felében melegszik az idő, kevés lesz a csapadék. Aztán hétfőn fordul az időjárás, lehűlés jön.
Csütörtökön északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és kora délutántól elszórtan alakul ki záporeső. Később csökken a felhőzet, és már csak délen lehet csapadékos időjárás. A DNy-i, Ny-i szél többfelé lesz erős - írja a Köpönyeg.hu. 19 fok köré melegszik a levegő.

Melegebb időjárás jön
Fotó: Unsplash

Pénteken a párásság megszűnése után rétegfelhők mellett napsütésre is számíthatunk. Nem lesz eső.

15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Szombaton, Mindenszentek napján inkább csak fátyolfelhők szűrik a napsütést. Nem lesz csapadék. Akár 20-22 fok is lehet.

Vasárnap a ködös reggel után felhősödés kezdődik északnyugat felől, de csapadék csak estétől jöhet. 15 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk.

Hétfőn a reggeli, délelőtti záporok után csökken a felhőzet, miközben az ÉNy-i szél egyre inkább megerősödik. 16-17 fok körül alakulhat a csúcsérték.

