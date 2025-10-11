Rendkívül káros lehet a sokak által imádott termék

A legtöbb hagyományos illatgyertya paraffinviaszból készül, amely a kőolaj-finomítás mellékterméke. Bár olcsó és jól megköti az illatanyagokat, égés közben formaldehidet, benzolt és toluolt bocsát ki – ezek ismert rákkeltő anyagok. A paraffin ezenkívül jelentős mennyiségű kormot termel, amely megülhet a falakon és a bútorokon, miközben belélegezve irritálhatja a légutakat – számol be a Daily Mail.

Illatgyertya kiválasztásakor figyeljünk az összetevőkre

Fotó: Unsplash

Mit válasszunk, ha egészséges illatgyertyát szeretnénk?

Nem kell teljesen lemondani az illatgyertyákról, csak tudatosan kell választani. A szakértők szerint a legjobb döntés a 100 százalékban növényi alapú viasz, például a szója-, kókusz- vagy repceviasz. Ezek a gyertyák tisztán égnek, nem termelnek kormot, és nem bocsátanak ki mérgező vegyületeket. Érdemes olyan márkákat keresni, amelyek pamutkanócot használnak, és pontosan feltüntetik az illatanyagok eredetét.

Természetes illatgyertya felismerése

Mindig nézzük meg a címkét! Ha a csomagoláson csupán annyi szerepel, hogy „ásványi viasz”, akkor szinte biztos, hogy szintetikus vagy paraffin alapú termékről van szó. A természetes alternatívák gyakran jelzik, hogy vegán, biológiailag lebomló és megújuló forrásból származik az alapanyaguk.