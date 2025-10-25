Immunrendszer erősítése télen — ezek az ételek segítenek, még mielőtt lebetegedne

Az immunrendszer erősítése nemcsak a vitaminpótlásról szól, hanem arról is, hogyan készítjük el ételeinket — állítja Nagy Zoltán, Gyöngyösön élő királyi főszakács és az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mesteroktatója.Szerinte a szezonális alapanyagok, a rövid hőkezelés és a tudatos főzési technika együtt segít megőrizni az ételek természetes vitamintartalmát – írja a HEOL.

Nagy Zoltán királyi főszakács szezonális, vitaminban gazdag ételeket mutat be Gyöngyösön — az immunrendszer erősítése érdekében természetes alapanyagokból készítve. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A szakember hangsúlyozta, hogy a szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztása elengedhetetlen, hiszen ezekben található a legtöbb hasznos ásványi anyag.

A tél közeledtével bátran válasszunk zsírosabb ételeket, hüvelyeseket, fermentált finomságokat — mint a savanyú káposzta, joghurt vagy kefír —, amelyek nemcsak vitaminokat, de probiotikumokat is tartalmaznak.

Így főzzünk az immunrendszer erősítése érdekében, hogy megmaradjanak a vitaminok

A főszakács szerint a rövid hőkezelés a kulcs mindenhez:

Gőzöléssel, párolással vagy kíméletes sütéssel sokkal több vitamin megmarad az ételben

– mondta Nagy Zoltán.

Kerüljük az ételek túlfőzését, és ne tároljuk napokig a zöldségeket, mert a vitaminok idővel elbomlanak. A paradicsomot például soha ne tegyük hűtőbe, mert így elveszti a beltartalmi értékeit.

Vitaminbomba receptek a királyi főszakácstól

A mester egy igazi őszi-téli kedvencet is ajánl: sütőtök–répa krémlevest gyömbérrel és tökmaggal.

Az alaplevet zöldségnyesedékből főzzük, így nem vész kárba semmi, és megmaradnak a kioldódott vitaminok. A végén pár csepp hidegen sajtolt tökmagolajjal és pirított magvakkal koronázzuk meg.

A legjobb immunerősítő saláta: cékla almával és tormával

A főszakács szerint a cékla nemcsak főzve, hanem sütve vagy nyersen is csodát tesz:

A legjobb immunerősítő, finom saláta lesz belőle – mondja. Reszelt alma, kevés torma és pár csepp citrom — így lesz frissítő és vitamindús köret akár húsok mellé is.

Zsírt is ér, csak okosan

A hideg hónapokban nem kell lemondani a kicsit zsírosabb ételekről sem, hiszen ezek is támogatják a szervezet védekezőképességét. Jókai-bableves, sütőben készült rántott hús vagy halból készült fasírt – mind része lehet egy egészséges, változatos étrendnek.

Az egyoldalú táplálkozást ideje lenne elfelejtenünk

– tette hozzá a mester.