Így erősíthetjük gyermekeink immunrendszerét ősszel

A gyakori megfázások a gyermekeknél természetesek, hiszen immunrendszerük ekkor tanulja a védekezést. Az igazi immunerősítés nem a tablettákban, hanem a jó táplálkozásban, elegendő pihenésben és rendszeres mozgásban rejlik.

Gyermekkorban még nem olyan erős az immunrendszerünk

Fotó: Alexander Dummer / Unsplash

A szakember szerint a D-vitamin pótlása különösen ősszel és télen fontos, amikor kevesebb napfény éri a gyerekeket.

Természetes D-vitamin-források például a lazac, tonhal, tojássárgája, illetve a dúsított tejtermékek és gabonafélék, de ezek önmagukban a gyermek szükségletét ritkán fedezik, ezért a szakemberek gyakran javasolják a cseppek formájában történő bevitelét – írja a Kemma.

Az immunrendszernek kell a D-vitamin

„Nincsenek csodaszerek. A saját gyerekeim sem kapnak drága multivitamint, csak D-vitamint” – hangsúlyozta Dr. Bense Tamás. A gyermekorvos hozzátette: az immunrendszer legjobb erősítője továbbra is az egészséges életmód, sok zöldséggel, gyümölccsel, mozgással és szabad levegőn töltött idővel. Minden korosztálynak szüksége van rá, hiszen kutatások szerint a népesség jelentős része D-vitamin-hiányban szenved, ami nemcsak a csontok egészségére, hanem az immunrendszer működésére is negatívan hat.