influenza

Tippek, trükkök: így lehet a legkönnyebben túlélni az influenzát

1 órája
A gyógyszerek csak tüneti kezelésre alkalmazhatóak influenza esetén, de vannak különböző természetes gyógymódok és házi praktikák, amik javíthatnak az állapotunkon. Ugyanakkor mindannyian tapasztaltuk, mennyire le tud gyengíteni minket az influenza.
Az influenza tünetei rendkívül kellemetlenek tudnak lenni, a láz, a torokfájás, az orrfolyás, a köhögés, az izomfájdalmak, a hidegrázás és a fáradtság nagyon megkeserítheti az életünket. Ilyenkor igyekszünk csillapítani a tüneteket, amelyek elveszik az erőnket a mindennapi teendőktől. Az influenzára nincs olyan gyógyszer, amelyet alkalmazva gyorsan rendbe jönnénk, még az antibiotikumok sem működnek, mert azok bakteriális fertőzésekre hatékonyak. 

Az influenza tünetei teljesen leverhetnek bennünket – Fotó: Unsplash.
Influenza ellen gyógyszerrel, házi praktikákkal

Mégsem teljesen reménytelen a helyzetünk, hiszen vannak különböző szerek, amiktől jobban lehetünk. A BBC összeállítása szerint első körben láz- és fájdalomcsillapítókat szoktak ajánlani, leginkább acetilszalicilsavat, paracetamolt vagy ibuprofent, ezek sokféle készítményben megtalálhatók. Ugyancsak csökkenthetik a kellemetlen tüneteket a torokfertőtlenítők, sőt, némelyikkel a bakteriális fertőzéseket is megelőzhetjük.

A gyógyszerek alkalmazása mellett – vagy helyett – fontos, hogy pihenjünk, mert ez is segíti a szervezet gyógyulását. Ugyancsak lényeges, hogy sok folyadékot igyunk, mert a bélrendszernek is meghatározó szerepe van a immunvédekezésben. Legalább nap 2-2,5 liter folyadék elfogyasztása szükséges, ezzel elkerülhető a kiszáradás és a baktériumok is könnyebben ürülnek a szervezetből.

Probiotikus joghurtot is érdemes beszerezni, mivel ezek olyan hasznos baktériumokat tartalmaznak, amelyek a vastagbélben megtapadva kevesebb életteret hagynak a kórokozóknak, támogatva a bélflóra és a védekezőrendszer épségét.

A vitaminok közül a B12-, az A-, a C- és az E-vitaminokat érdemes fogyasztani, természetes forrásokból. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy túl sok C-vitamint visznek be a szervezetbe, ami idővel vesekő kialakulásához vezethet. A napi szükséglet duplája, 80-120 mg C-vitamin már hatékonyan támogathatja az immunrendszer működését. 

Ami a házi praktikákat illeti, elég változatos, hogy ki, mire esküszik. A legismertebb talán a mézes tea, de sokan úgy gondolják, a húsleves, a gyömbértea, a hagyma vagy a fokhagyma a nyerő. A gyógynövényes inhalálás (kakukkfű vagy kamilla) szintén eredményes lehet, akárcsak a propolisz vagy a méhpempő. Ezek a méhészeti termékek antioxidánsokban gazdagok, ezzel segítik a vitalitást és a jó közérzetet. 
Az influenza történetéről és eredetéről korábban írt az Origo. 

 

