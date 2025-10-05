Tippek, trükkök: így lehet a legkönnyebben túlélni az influenzát

Az influenza tünetei rendkívül kellemetlenek tudnak lenni, a láz, a torokfájás, az orrfolyás, a köhögés, az izomfájdalmak, a hidegrázás és a fáradtság nagyon megkeserítheti az életünket. Ilyenkor igyekszünk csillapítani a tüneteket, amelyek elveszik az erőnket a mindennapi teendőktől. Az influenzára nincs olyan gyógyszer, amelyet alkalmazva gyorsan rendbe jönnénk, még az antibiotikumok sem működnek, mert azok bakteriális fertőzésekre hatékonyak.

Az influenza tünetei teljesen leverhetnek bennünket – Fotó: Unsplash

Influenza ellen gyógyszerrel, házi praktikákkal

Mégsem teljesen reménytelen a helyzetünk, hiszen vannak különböző szerek, amiktől jobban lehetünk. A BBC összeállítása szerint első körben láz- és fájdalomcsillapítókat szoktak ajánlani, leginkább acetilszalicilsavat, paracetamolt vagy ibuprofent, ezek sokféle készítményben megtalálhatók. Ugyancsak csökkenthetik a kellemetlen tüneteket a torokfertőtlenítők, sőt, némelyikkel a bakteriális fertőzéseket is megelőzhetjük.

A gyógyszerek alkalmazása mellett – vagy helyett – fontos, hogy pihenjünk, mert ez is segíti a szervezet gyógyulását. Ugyancsak lényeges, hogy sok folyadékot igyunk, mert a bélrendszernek is meghatározó szerepe van a immunvédekezésben. Legalább nap 2-2,5 liter folyadék elfogyasztása szükséges, ezzel elkerülhető a kiszáradás és a baktériumok is könnyebben ürülnek a szervezetből.

Probiotikus joghurtot is érdemes beszerezni, mivel ezek olyan hasznos baktériumokat tartalmaznak, amelyek a vastagbélben megtapadva kevesebb életteret hagynak a kórokozóknak, támogatva a bélflóra és a védekezőrendszer épségét.

A vitaminok közül a B12-, az A-, a C- és az E-vitaminokat érdemes fogyasztani, természetes forrásokból. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy túl sok C-vitamint visznek be a szervezetbe, ami idővel vesekő kialakulásához vezethet. A napi szükséglet duplája, 80-120 mg C-vitamin már hatékonyan támogathatja az immunrendszer működését.

Ami a házi praktikákat illeti, elég változatos, hogy ki, mire esküszik. A legismertebb talán a mézes tea, de sokan úgy gondolják, a húsleves, a gyömbértea, a hagyma vagy a fokhagyma a nyerő. A gyógynövényes inhalálás (kakukkfű vagy kamilla) szintén eredményes lehet, akárcsak a propolisz vagy a méhpempő. Ezek a méhészeti termékek antioxidánsokban gazdagok, ezzel segítik a vitalitást és a jó közérzetet.

