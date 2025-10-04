Hírlevél

influenza

Jön az influenzaszezon, ez a legyűlöltebb betegség története

Ahogy egyre hidegebb, nyálkásabb az idő, egyre nagyobb az esély, hogy megfertőződünk az influenza vírussal. Az influenza napjainkban már inkább csak kellemetlenséget okoz számunkra, de volt idő, amikor a Föld lakosságának közel 5 százalékát elpusztította. Mutatjuk az influenza történetét!
Az influenzával kapcsolatos első írásos emlékek egészen Krisztus előtt 412-re nyúlnak vissza, amikor az ókor híres orvosa, Hippokratész írt influenzás tünetekkel járó betegségről. A korabeli leírások egy nagyon fertőző, heveny légúti tünetekkel, magas lázzal járó gyors lefolyású betegségről szólnak. A köztudatba azonban 1918 novembere és 1919 februárja között került be az influenza, amikor spanyolnátha néven 4 hónap alatt több mint 20 millió, 8 hónap leforgása alatt pedig mintegy 50-100 millió ember halálát okozta becslések szerint. Kutatások szerint a járvány az egyesült államokbeli Kansasból indult el. 

Az influenza az 50-100 millió ember halálát okozó spanyolnáthával került be a köztudatba – Fotó: Tribune News Service via Getty Images/St. Louis Post-Dispatch.
Az influenza az 50-100  millió ember halálát okozó spanyolnáthával került be a köztudatba. 
Fotó: Tribune News Service via Getty Images/St. Louis Post-Dispatch

Influenzavírus okozta a pusztító spanyolnáthát

A spanyolnátha a történelem egyik legnagyobb világjárványa volt, amit az influenza A nevű vírusa okozott és a Föld lakosságának 3-5 százalékát elpusztította. Az akkori helyzet súlyosságát jól érzékelteti, hogy a spanyolnátha már az első évében, 1918-ban több áldozatot szedett, mint az első világháború.

Dorothea Crewdson, angol katonai ápolónő feljegyzései visszaidézik, hogy az első világháború borzalmai közepette nemcsak a harctéren küzdöttek az emberek az életükért, hanem a kórházakban is. 

Az osztályom most influenza-részleggé vált, és tizenhárom beteget ápolok, akik fertőzéssel töltik meg a levegőt. Azon gondolkodom, vajon sikerülhet-e valahogy elkerülnöm a betegséget. Ma délután biztos voltam benne, hogy engem is megtámadott a kór, de most egy kicsit jobban érzem magam, így még mindig van remény – írta naplójában Dorothea Crewdson.

Sajnos a bátor nővér reményei nem váltak valóra, 1919 márciusában ő maga is az influenza áldozata lett, miközben mások életéért küzdött. A brit sajtóban gyakran felidézik Crewdson példáját, mint aki hűségesen kitartott a legnehezebb időkben is. Története ma is emlékeztet arra, hogy a háborúk nemcsak a fronton szedik áldozataikat, hanem a kórházakban, járványok közepette is.

A spanyolnátha a világtörténelem egyik legnagyobb járványa volt – Fotó: Oakland Tribune via Getty Images/Edward "Doc" Rogers
A spanyolnátha a világtörténelem egyik legnagyobb járványa volt.
Fotó: Oakland Tribune via Getty Images/Edward "Doc" Rogers

Kezdetben tévesen úgy gondolták, hogy az influenzát baktérium okozza, magát az Orthomyxoviridae víruscsaládot Richard Shope 1931-ben azonosította sertésekben. Két évvel később az embertől származó vírust is elkülönítették, ez Patrick Laidlaw nevéhez fűződik. A vírusok nem sejtes természete azonban egészen 1935-ig ismeretlen maradt, amikor Wendell Stanley először kristályosította a dohánymozaikvírust.

 Újabb fordulópont jött 1944-ben, amikor az influenza megelőzése érdekében Thomas Francis kifejlesztette elölt vírusokat tartalmazó védőoltását. 

Thomas Francis – Fotó: Wikimedia Commons/Wellcome Library/Fabian Bachrach
Thomas Francis 
Fotó: Wikimedia Commons/Wellcome Library/Fabian Bachrach

Az influenza típusai

Az influenzavírusok négy különböző típusba sorolhatók: A, B, C és D. Ezek közül az A és a B típusok szezonális járványokat okozhatnak. 

  • A típusú influenza

Ez a vírus folyamatosan változik, és globális influenzajárványt okoz, olykor veszélyes is lehet. A vadon élő madarak gazdaszervezetként szolgálnak a vírus számára. Gyorsabban mutálódik, mint a B típusú influenza, de mindkét vírus folyamatosan változik, és új törzseket hoz létre egyik influenza szezonról a másikra. Előfordulhat, hogy a korábbi influenza elleni védőoltások nem akadályozzák meg az új törzs okozta fertőzést. 

  • B típusú influenza

Az A típusú influenzával ellentétben a B típusú vírus csak az embert érinti. Ez a fajta influenza kevésbé súlyos, mint az A típusú vírus, de esetenként potenciálisan életveszélyes lehet. A B típusú influenza nincs altípusokba sorolva, és nem ismert, hogy járványt okozna.

  • C típusú influenza

A C típusú vírus az embereket is érinti, de enyhébb, mint az A és B típus. A C típusú influenza enyhe megbetegedést okoz, és nem ismert, hogy emberi influenzajárványt okozna. 

  • D típusú influenza

A D típusú influenza elsősorban a szarvasmarhákat érinti, embereknél nem okoz megbetegedést. Az influenza leginkább lázzal, orrfolyással, köhögéssel, fejfájással, rossz közérzettel, továbbá az orr és a légutak nyálkahártyájának duzzanatával járó vírusos megbetegedés. A vírus kórokozói cseppfertőződéssel terjednek. 

Az influenza leggyakoribb tünetei: levertség, izom- és végtagfájdalom, erős fejfájás, torokfájás, magas láz, hidegrázás, száraz köhögés és hörghurut.

Az első tünetek a fertőzés utáni 1-4. napon jelentkeznek, az akut fázis 5-7 napig tart, majd a teljes gyógyulás újabb 1-2 hetet vesz igénybe.  

 

