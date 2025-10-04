Jön az influenzaszezon, ez a legyűlöltebb betegség története

Az influenzával kapcsolatos első írásos emlékek egészen Krisztus előtt 412-re nyúlnak vissza, amikor az ókor híres orvosa, Hippokratész írt influenzás tünetekkel járó betegségről. A korabeli leírások egy nagyon fertőző, heveny légúti tünetekkel, magas lázzal járó gyors lefolyású betegségről szólnak. A köztudatba azonban 1918 novembere és 1919 februárja között került be az influenza, amikor spanyolnátha néven 4 hónap alatt több mint 20 millió, 8 hónap leforgása alatt pedig mintegy 50-100 millió ember halálát okozta becslések szerint. Kutatások szerint a járvány az egyesült államokbeli Kansasból indult el.

Fotó: Tribune News Service via Getty Images/St. Louis Post-Dispatch

Influenzavírus okozta a pusztító spanyolnáthát

A spanyolnátha a történelem egyik legnagyobb világjárványa volt, amit az influenza A nevű vírusa okozott és a Föld lakosságának 3-5 százalékát elpusztította. Az akkori helyzet súlyosságát jól érzékelteti, hogy a spanyolnátha már az első évében, 1918-ban több áldozatot szedett, mint az első világháború.

Dorothea Crewdson, angol katonai ápolónő feljegyzései visszaidézik, hogy az első világháború borzalmai közepette nemcsak a harctéren küzdöttek az emberek az életükért, hanem a kórházakban is.

Az osztályom most influenza-részleggé vált, és tizenhárom beteget ápolok, akik fertőzéssel töltik meg a levegőt. Azon gondolkodom, vajon sikerülhet-e valahogy elkerülnöm a betegséget. Ma délután biztos voltam benne, hogy engem is megtámadott a kór, de most egy kicsit jobban érzem magam, így még mindig van remény – írta naplójában Dorothea Crewdson.

Sajnos a bátor nővér reményei nem váltak valóra, 1919 márciusában ő maga is az influenza áldozata lett, miközben mások életéért küzdött. A brit sajtóban gyakran felidézik Crewdson példáját, mint aki hűségesen kitartott a legnehezebb időkben is. Története ma is emlékeztet arra, hogy a háborúk nemcsak a fronton szedik áldozataikat, hanem a kórházakban, járványok közepette is.

Fotó: Oakland Tribune via Getty Images/Edward "Doc" Rogers

Kezdetben tévesen úgy gondolták, hogy az influenzát baktérium okozza, magát az Orthomyxoviridae víruscsaládot Richard Shope 1931-ben azonosította sertésekben. Két évvel később az embertől származó vírust is elkülönítették, ez Patrick Laidlaw nevéhez fűződik. A vírusok nem sejtes természete azonban egészen 1935-ig ismeretlen maradt, amikor Wendell Stanley először kristályosította a dohánymozaikvírust.