Jön az influenzaszezon, ez a legyűlöltebb betegség története

Az influenzával kapcsolatos első írásos emlékek egészen Krisztus előtt 412-re nyúlnak vissza, amikor az ókor híres orvosa, Hippokratész írt influenzás tünetekkel járó betegségről. A korabeli leírások egy nagyon fertőző, heveny légúti tünetekkel, magas lázzal járó gyors lefolyású betegségről szólnak. A köztudatba azonban 1918 novembere és 1919 februárja között került be az influenza, amikor spanyolnátha néven 4 hónap alatt több mint 20 millió, 8 hónap leforgása alatt pedig mintegy 50-100 millió ember halálát okozta becslések szerint. Kutatások szerint a járvány az egyesült államokbeli Kansasból indult el.
A spanyolnátha a történelem egyik legnagyobb világjárványa volt, amit az influenza A nevű vírusa okozott és a Föld lakosságának 3-5 százalékát elpusztította. Az akkori helyzet súlyosságát jól érzékelteti, hogy a spanyolnátha már az első évében, 1918-ban több áldozatot szedett, mint az első világháború.
Dorothea Crewdson, angol katonai ápolónő feljegyzései visszaidézik, hogy az első világháború borzalmai közepette nemcsak a harctéren küzdöttek az emberek az életükért, hanem a kórházakban is.
Az osztályom most influenza-részleggé vált, és tizenhárom beteget ápolok, akik fertőzéssel töltik meg a levegőt. Azon gondolkodom, vajon sikerülhet-e valahogy elkerülnöm a betegséget. Ma délután biztos voltam benne, hogy engem is megtámadott a kór, de most egy kicsit jobban érzem magam, így még mindig van remény – írta naplójában Dorothea Crewdson.
Sajnos a bátor nővér reményei nem váltak valóra, 1919 márciusában ő maga is az influenza áldozata lett, miközben mások életéért küzdött. A brit sajtóban gyakran felidézik Crewdson példáját, mint aki hűségesen kitartott a legnehezebb időkben is. Története ma is emlékeztet arra, hogy a háborúk nemcsak a fronton szedik áldozataikat, hanem a kórházakban, járványok közepette is.
Kezdetben tévesen úgy gondolták, hogy az influenzát baktérium okozza, magát az Orthomyxoviridae víruscsaládot Richard Shope 1931-ben azonosította sertésekben. Két évvel később az embertől származó vírust is elkülönítették, ez Patrick Laidlaw nevéhez fűződik. A vírusok nem sejtes természete azonban egészen 1935-ig ismeretlen maradt, amikor Wendell Stanley először kristályosította a dohánymozaikvírust.
Újabb fordulópont jött 1944-ben, amikor az influenza megelőzése érdekében Thomas Francis kifejlesztette elölt vírusokat tartalmazó védőoltását.
Az influenzavírusok négy különböző típusba sorolhatók: A, B, C és D. Ezek közül az A és a B típusok szezonális járványokat okozhatnak.
Ez a vírus folyamatosan változik, és globális influenzajárványt okoz, olykor veszélyes is lehet. A vadon élő madarak gazdaszervezetként szolgálnak a vírus számára. Gyorsabban mutálódik, mint a B típusú influenza, de mindkét vírus folyamatosan változik, és új törzseket hoz létre egyik influenza szezonról a másikra. Előfordulhat, hogy a korábbi influenza elleni védőoltások nem akadályozzák meg az új törzs okozta fertőzést.
Az A típusú influenzával ellentétben a B típusú vírus csak az embert érinti. Ez a fajta influenza kevésbé súlyos, mint az A típusú vírus, de esetenként potenciálisan életveszélyes lehet. A B típusú influenza nincs altípusokba sorolva, és nem ismert, hogy járványt okozna.
A C típusú vírus az embereket is érinti, de enyhébb, mint az A és B típus. A C típusú influenza enyhe megbetegedést okoz, és nem ismert, hogy emberi influenzajárványt okozna.
A D típusú influenza elsősorban a szarvasmarhákat érinti, embereknél nem okoz megbetegedést. Az influenza leginkább lázzal, orrfolyással, köhögéssel, fejfájással, rossz közérzettel, továbbá az orr és a légutak nyálkahártyájának duzzanatával járó vírusos megbetegedés. A vírus kórokozói cseppfertőződéssel terjednek.
Az influenza leggyakoribb tünetei: levertség, izom- és végtagfájdalom, erős fejfájás, torokfájás, magas láz, hidegrázás, száraz köhögés és hörghurut.
Az első tünetek a fertőzés utáni 1-4. napon jelentkeznek, az akut fázis 5-7 napig tart, majd a teljes gyógyulás újabb 1-2 hetet vesz igénybe.