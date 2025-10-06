Így tudja megkülönböztetni az influenzát a náthától, Covidtól

Az influenzánál a tünetek hirtelen, szinte egyik pillanatról a másikra jelentkeznek, míg a megfázás tünetei jóval lassabban alakulnak ki. Az influenza ledönt bennünket a lábunkról, míg megfázással képesünk vagyunk arra, hogy ellássuk a teendőinket, vagy akár még dolgozni is bejárjunk.

Az influenza jóval súlyosabb betegség, mint a megfázás – Fotó: Unsplash.

Az influenza akár halálos is lehet

A megfázás, vagy más szóval nátha, felső légúti megbetegedés, ami általában torokfájással, orrdugulással jár. Az influenza az egész szervezetet érintő betegség, amire izomfájdalom, gyengeség, kimerültség, légszomj és akár zavartság is jellemző lehet. Ha a tüneteket nézzük, az influenza mindenképpen rosszabb a megfázásnál, mert előbbi kórházi kezelést, akár életveszélyes állapotot is előidézhet. Ugyancsak előfordulhat, hogy az influenza súlyosbít egy másik, már meglévő betegséget.

Az influenza tünetei általában sokkal erősebbek, mint a megfázásé, tehát ha például a torokfájást, a lázat vagy a levertséget különösen súlyosnak érezzük, akkor nagy eséllyel influenzáról van szó. A nátha ugyan kellemetlen, de viszonylag elviselhető, szemben az influenzával, amely hirtelen támad és nagyon rövid idő alatt komoly rosszullétet okoz.

Mi a helyzet a Coviddal?

Mostanában az influenzát már nemcsak a megfázástól, hanem a Covidtól is meg kell különböztetnünk. Megnehezíti a dolgunkat, hogy a Covidnak is influenzaszerű tünetei vannak, ugyanakkor utóbbira a szaglás elvesztése is jellemző, tehát ez különbséget jelent.

A hasmenés és a felpuffadt gyomor szintén inkább a Covid tünete.

Az időjárás hatása

A BBC cikke szerint továbbra sem teljesen egyértelmű, hogy a hideg időjárás milyen mértékben befolyásolja az immunrendszerünket. A hidegebb napokon általában meleg, kényelmes, zárt terekbe húzódunk, ez pedig tökéletes környezet a vírusok számára.

Ráadásul ilyenkor, a nyári szünet után a gyerekek visszatérnek az iskolába és az óvodába, ami szintén segíti a vírusok terjedését.

Az iskola és az óvoda olyan, mint egy tenyésztőedény, ahol rengeteg vírus kering, és a gyerekek könnyen hazaviszik ezeket a kórokozókat. Hasonló a helyzet az egyetemi gólyatáborokban és a kollégiumokban is, a sok közös program és az együttélés elősegíti a fertőzések terjedését, miközben az intenzív bulizás és az alkoholfogyasztás tovább gyengíti az immunrendszert.

Az a kérdés is sokakban felmerül, hogy a megfázásból lehet-e influenza. A válasz: nem. A két betegséget teljesen eltérő vírusok okozzák, így az egyik nem alakulhat át a másikká. Az viszont előfordulhat – igaz, ritkán–, hogy egyszerre akár mindkét vírust elkapjuk – olvasható egy brit egészségügy központ (Superdrug Health Clinic) összeállításában. Mivel ilyenkor a szervezet egyszerre küzd megfázással és influenzával, a tünetek súlyosabbak és elhúzódóbbak lehetnek.

Fontos, hogy ha súlyos tüneteket észlelünk, mindenképpen forduljunk orvoshoz. Az influenza különösen veszélyes is lehet, ezért a megelőzés érdekében az immunrendszer erősítése, vagy akár az oltás is segíthet.