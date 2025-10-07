Ezek a leghatékonyabb módszerek: így védekezhetünk az influenza ellen

Ha már elkaptuk az influenzát, legalább arra figyeljünk, hogy lehetőleg ne fertőzzünk meg másokat. A BBC összeállítása a „Kapd el, dobd el, pusztítsd el” szabályt említi, ami annyit jelent, hogy mindig legyen nálunk papír zsebkendő, köhögéskor vagy tüsszentéskor használjuk, majd dobjuk ki a szemetesbe. A kórokozók elpusztításában az is segít, ha szappannal és vízzel kezet mosunk, vagy kézfertőtlenítőt használunk. Ezek a legjobb módjai annak, hogy lassítsuk az influenza terjedését. Az erős immunrendszer ugyancsak meghatározó, ehhez pedig az egészséges étkezés, a rendszeres mozgás, az elég alvás és pihenés, valamint a dohányzás mellőzése segít hozzá. Amennyiben még plusz védelmet szeretnénk, akkor oltást is felvehetünk.

Elsősorban oltással védekezhetünk az influenza ellen – Fotó: Unsplash.

Influenza ellen oltás

Minden évben készül egy vakcina, amely védelmet nyújt a leggyakoribb influenzatörzsek ellen. Tavaly a 2024/2025-ös szezonra gyártott, térítésmentesen felhasználható influenza oltóanyag október végén már az ország egész területén elérhető volt, az idei vakcina is várhatóan akkor érkezik. Az influenza elleni oltást az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elsősorban 65 éven felülieknek ajánlja, de minden korosztály számára jól tolerálható és biztonságos.

Az influenzaoltás optimális időpontja ősszel, az influenzaszezon kezdete előtt van. Magyarországon az oltóanyagok általában október-novembertől érhetők el a háziorvosnál vagy a gyógyszertárban.

A vakcina beadását követően ritkán alakulnak ki súlyos oltási reakciók, az enyhe mellékhatások pedig jellemzően három napon belül elmúlnak. A leggyakoribb tünetek a hőemelkedés, láz, enyhe végtag- és izomfájdalom, bőrpír az oltás helyén, illetve átmeneti fejfájás. Az idősebbeknél ritkábban fordulnak elő helyi reakciók, mint gyermekeknél vagy fiatalabb felnőtteknél.

Egyes embereknél nagyobb a kockázata annak, hogy az influenza súlyos szövődményeket okoz, nekik különösen fontos, hogy beoltassák magukat. A szakemberek szerint az oltás csökkenti annak az esélyét, hogy megbetegedjünk, kórházba kerüljünk, vagy akár bele is haljunk az influenzába.

Az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központja (CDC) azt javasolja, hogy ha magas kockázatú személyeknek influenzás tüneteik vannak, azonnal kapjanak vírusellenes kezelést, hogy megelőzzék a súlyos szövődményeket.

Az influenzával kapcsolatosan a leginkább veszélyeztetett emberek: az idősek, csecsemők és kisgyermekek, terhes nők, krónikus betegek, immunhiányos emberek, egészségügyi dolgozók és gondozók.

